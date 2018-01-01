У «ПортCity» – «сипуча» новинка для дітей*
Сьогодні, 17:15
А ви знаєте про новинку у дитячому розважальному центрі «Figli Migli», що у ТРЦ «ПортCity»?
Запрошуємо юних фантазерів дивувати усіх різноманітними скульптурами до нашої пісочниці. Завдяки властивостям кінетичного піску - політ фантазії не знає меж!
Пісочниця знаходиться у безлімітній зоні, тому гратися можна досхочу.
30 хвилин ігор у безлімітній зоні – 50 гривень, весь день – 100 гривень.
Новітні технології – це круто! Граймося та розвиваймося разом з ДРЦ «Figli Migli», що у ТРЦ «ПортCity».
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Запрошуємо юних фантазерів дивувати усіх різноманітними скульптурами до нашої пісочниці. Завдяки властивостям кінетичного піску - політ фантазії не знає меж!
Пісочниця знаходиться у безлімітній зоні, тому гратися можна досхочу.
30 хвилин ігор у безлімітній зоні – 50 гривень, весь день – 100 гривень.
Новітні технології – це круто! Граймося та розвиваймося разом з ДРЦ «Figli Migli», що у ТРЦ «ПортCity».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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