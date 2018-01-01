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У «ПортCity» – «сипуча» новинка для дітей*

У «ПортCity» – «сипуча» новинка для дітей*
А ви знаєте про новинку у дитячому розважальному центрі «Figli Migli», що у ТРЦ «ПортCity»?

Запрошуємо юних фантазерів дивувати усіх різноманітними скульптурами до нашої пісочниці. Завдяки властивостям кінетичного піску - політ фантазії не знає меж!

Пісочниця знаходиться у безлімітній зоні, тому гратися можна досхочу.

30 хвилин ігор у безлімітній зоні – 50 гривень, весь день – 100 гривень.

Новітні технології – це круто! Граймося та розвиваймося разом з ДРЦ «Figli Migli», що у ТРЦ «ПортCity».
У «ПортCity» – «сипуча» новинка для дітей*

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Теги: ПортCity
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