У «ПортCity» – «сипуча» новинка для дітей*

А ви знаєте про новинку у дитячому розважальному центрі «Figli Migli», що у ТРЦ «ПортCity»?Запрошуємо юних фантазерів дивувати усіх різноманітними скульптурами до нашої пісочниці. Завдяки властивостям кінетичного піску - політ фантазії не знає меж!Пісочниця знаходиться у безлімітній зоні, тому гратися можна досхочу.30 хвилин ігор у безлімітній зоні – 50 гривень, весь день – 100 гривень.Новітні технології – це круто! Граймося та розвиваймося разом з ДРЦ «Figli Migli», що у ТРЦ «ПортCity».