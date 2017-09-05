На Рівненщині двоє дітей отруїлись невідомою речовиною





Як розповідає бабуся одного з дітей, в магазині водою з препаратом їх пригостив місцевий мешканець, - пише



"Діти повертались з річки, зайшли в магазин "Мальва", там їх один з старших хлопців пригостив "Кока-колою". Діти кажуть ніби бачили у стакані плавало щось схоже на таблетку жовтого кольору. Старший Толік, якому 11 років дійшов додому і заснув, менший 9-річний Коля впав неподалік, у нього була рвота і дуже хотів спати. Швидка забрала дітей в обласну лікарню у реанімацію", - розповіла жінка.



Зараз діти знаходяться удома. За словами бабусі почуваються добре.



"Я не знаю, що то був за препарат, наркотики чи ні. В лікарні написали, що отруєння медичним препаратом з невідомою речовиною. Навіщо цей хлопець дав його дітям, теж не знаю. Я до нього не зверталась", - додала бабуся.



Як повідомляють у поліції на даний час особи зловмисників не встановлено.



"Наразі розпочато досудове розслідування за частиною 3 ст 314 ККУ (Стаття 314. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів)"- розповідає прес-офіцер Нацполіції області Марія Юстицька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Шпанів Рівненського району двоє хлопчиків отруїлись невідомою речовиною. Родичі підозрюють, що ця речовина - наркотик.Як розповідає бабуся одного з дітей, в магазині водою з препаратом їх пригостив місцевий мешканець, - пише ЧаРівне "Діти повертались з річки, зайшли в магазин "Мальва", там їх один з старших хлопців пригостив "Кока-колою". Діти кажуть ніби бачили у стакані плавало щось схоже на таблетку жовтого кольору. Старший Толік, якому 11 років дійшов додому і заснув, менший 9-річний Коля впав неподалік, у нього була рвота і дуже хотів спати. Швидка забрала дітей в обласну лікарню у реанімацію", - розповіла жінка.Зараз діти знаходяться удома. За словами бабусі почуваються добре."Я не знаю, що то був за препарат, наркотики чи ні. В лікарні написали, що отруєння медичним препаратом з невідомою речовиною. Навіщо цей хлопець дав його дітям, теж не знаю. Я до нього не зверталась", - додала бабуся.Як повідомляють у поліції на даний час особи зловмисників не встановлено."Наразі розпочато досудове розслідування за частиною 3 ст 314 ККУ (Стаття 314. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів)"- розповідає прес-офіцер Нацполіції області

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