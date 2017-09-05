На Рівненщині двоє дітей отруїлись невідомою речовиною
Сьогодні, 14:01
У селі Шпанів Рівненського району двоє хлопчиків отруїлись невідомою речовиною. Родичі підозрюють, що ця речовина - наркотик.
Як розповідає бабуся одного з дітей, в магазині водою з препаратом їх пригостив місцевий мешканець, - пише ЧаРівне.
"Діти повертались з річки, зайшли в магазин "Мальва", там їх один з старших хлопців пригостив "Кока-колою". Діти кажуть ніби бачили у стакані плавало щось схоже на таблетку жовтого кольору. Старший Толік, якому 11 років дійшов додому і заснув, менший 9-річний Коля впав неподалік, у нього була рвота і дуже хотів спати. Швидка забрала дітей в обласну лікарню у реанімацію", - розповіла жінка.
Зараз діти знаходяться удома. За словами бабусі почуваються добре.
"Я не знаю, що то був за препарат, наркотики чи ні. В лікарні написали, що отруєння медичним препаратом з невідомою речовиною. Навіщо цей хлопець дав його дітям, теж не знаю. Я до нього не зверталась", - додала бабуся.
Як повідомляють у поліції на даний час особи зловмисників не встановлено.
"Наразі розпочато досудове розслідування за частиною 3 ст 314 ККУ (Стаття 314. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів)"- розповідає прес-офіцер Нацполіції області Марія Юстицька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як розповідає бабуся одного з дітей, в магазині водою з препаратом їх пригостив місцевий мешканець, - пише ЧаРівне.
"Діти повертались з річки, зайшли в магазин "Мальва", там їх один з старших хлопців пригостив "Кока-колою". Діти кажуть ніби бачили у стакані плавало щось схоже на таблетку жовтого кольору. Старший Толік, якому 11 років дійшов додому і заснув, менший 9-річний Коля впав неподалік, у нього була рвота і дуже хотів спати. Швидка забрала дітей в обласну лікарню у реанімацію", - розповіла жінка.
Зараз діти знаходяться удома. За словами бабусі почуваються добре.
"Я не знаю, що то був за препарат, наркотики чи ні. В лікарні написали, що отруєння медичним препаратом з невідомою речовиною. Навіщо цей хлопець дав його дітям, теж не знаю. Я до нього не зверталась", - додала бабуся.
Як повідомляють у поліції на даний час особи зловмисників не встановлено.
"Наразі розпочато досудове розслідування за частиною 3 ст 314 ККУ (Стаття 314. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів)"- розповідає прес-офіцер Нацполіції області Марія Юстицька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «ПортCity» відбудеться «Фестиваль професій». АНОНС*
Сьогодні, 14:24
В Ківерцях відбудеться фестиваль кавуна
Сьогодні, 14:18
На Рівненщині двоє дітей отруїлись невідомою речовиною
Сьогодні, 14:01
У Німеччині перекинувся автобус: постраждало 16 людей
Сьогодні, 13:46
На Волині виявили трьох нелегалів
Сьогодні, 13:41