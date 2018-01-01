Волинянка, яка зарізала свого чоловіка, «сяде» на 7 років
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У селі Тристень Рожищенського району жінка двічі вдарила свого чоловіка ножем у груди. Останній помер. За це суд призначив волинянці 7 років позбавлення волі.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Вдень 28 лютого 2018 року під час сварки з чоловіком нетвереза жінка схопилася за ніж та завдала потерпілому два удари в груди, вціливши у серце. Чоловік помер у реанімаційному відділенні Рожищенської центральної районної лікарні.
Визнавши жінку, яка щиро розкаялася у скоєному, винною в умисному вбивстві (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України), суд призначив їй покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Вирішується питання щодо оскарження цього вироку в апеляційному порядку.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Вдень 28 лютого 2018 року під час сварки з чоловіком нетвереза жінка схопилася за ніж та завдала потерпілому два удари в груди, вціливши у серце. Чоловік помер у реанімаційному відділенні Рожищенської центральної районної лікарні.
Визнавши жінку, яка щиро розкаялася у скоєному, винною в умисному вбивстві (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України), суд призначив їй покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Вирішується питання щодо оскарження цього вироку в апеляційному порядку.
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