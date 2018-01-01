вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка, яка зарізала свого чоловіка, «сяде» на 7 років

Волинянка, яка зарізала свого чоловіка, «сяде» на 7 років
У селі Тристень Рожищенського району жінка двічі вдарила свого чоловіка ножем у груди. Останній помер. За це суд призначив волинянці 7 років позбавлення волі.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Вдень 28 лютого 2018 року під час сварки з чоловіком нетвереза жінка схопилася за ніж та завдала потерпілому два удари в груди, вціливши у серце. Чоловік помер у реанімаційному відділенні Рожищенської центральної районної лікарні.

Визнавши жінку, яка щиро розкаялася у скоєному, винною в умисному вбивстві (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України), суд призначив їй покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо оскарження цього вироку в апеляційному порядку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прокуратура, суд, Волинь, вбивство, в'язниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Оголосили підозру жінці, яка утримувала дім розпусти у Луцьку
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли про стан українки, яка вижила після обвалу мосту в Генуї
Сьогодні, 15:23
На будівлі луцької мерії встановили оригінальний годинник. ФОТО
Сьогодні, 15:23
Волинянка, яка зарізала свого чоловіка, «сяде» на 7 років
Сьогодні, 15:04
Комісія Волиньради – проти відселення книгарні «Освіта» з центру міста
Сьогодні, 14:43
Ми повинні пам’ятати: працівники луцького «Мотору» вшанували полеглих Героїв
Сьогодні, 14:37
Схожі новини
У фірми відібрали землю в заказнику на Волині У фірми відібрали землю в заказнику на Волині
09 серпень, 07:06
Справа Литкіної: обом підозрюваним продовжили строк тримання під вартою. ФОТО Справа Литкіної: обом підозрюваним продовжили строк тримання під вартою. ФОТО
02 серпень, 19:45
Прокуратура хоче стягнути з директора луцького училища 33 тисячі Прокуратура хоче стягнути з директора луцького училища 33 тисячі
17 липень, 03:41
Корупційне правопорушення обійшлося депутату у 850 гривень Корупційне правопорушення обійшлося депутату у 850 гривень
24 червень, 05:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли про стан українки, яка вижила після обвалу мосту в Генуї
Сьогодні, 15:23
 0
На будівлі луцької мерії встановили оригінальний годинник. ФОТО
Сьогодні, 15:23
 0
Волинянка, яка зарізала свого чоловіка, «сяде» на 7 років
Сьогодні, 15:04
 0
Комісія Волиньради – проти відселення книгарні «Освіта» з центру міста
Сьогодні, 14:43
 0
Ми повинні пам’ятати: працівники луцького «Мотору» вшанували полеглих Героїв
Сьогодні, 14:37
 0
Медіа
відео
1/8