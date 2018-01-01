Розповіли про стан українки, яка вижила після обвалу мосту в Генуї

Наталія Єліна, яка разом із чоловіком-молдаванином опинилася під завалами мосту в Генуї, зараз перебуває у важкому стані в лікарні і нічого не пам'ятає про трагедію.



Про це розповів їхній друг, італійський журналіст Паскуаль де Роза, - пише



"Євген Бабин і Наталя Єліна проживають у Санта-Марія-Капуа-Ветере у провінції Казерта на півдні Італії. Вони мої близькі друзі, купили історичний бізнес моєї сім'ї. Євген – перукар, Наталія – візажист", – розповів Паскуаль.



Того трагічного дня, 14 серпня, Наталія і Євген вирушили на відпочинок. "Вони поїхали відпочивати до Ніцци, Франції, і якраз опинилися на мосту, коли він впав. Їх син намагався з ними зв'язатися по телефону. Але трубку взяв рятувальник і сказав, що вони витягують їх з-під уламків", – розповідає подробиці Паскуаль. Машина Наталії та Євгена впала з висоти 80 метрів.



Наталію та Євгена відвезли у лікарню Сан-Марино в Генуї, їх госпіталізували до відділення з червоним кодом – найнебезпечнішим для життя. Поки вони там і перебувають.



"Зараз їхньому життю нічого не загрожує. У них серйозні травми, лікарі до кінця все не кажуть. Ми молимося за них і чекаємо. Це справжнє диво, що вони виявилися живими. Нам вдалося почути по телефону їх на хвилинку. Вони нічого не пам'ятають про трагедію, з подружжям працює команда експертів-психологів. Зараз із ними наш двоюрідний брат, він поліцейський. А їхній молодший син живе з нами. Ми дуже до них прив'язані", – каже Паскуаль.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українка, яка разом із чоловіком-молдаванином опинилася під завалами мосту в Генуї, зараз перебуває у важкому стані в лікарні і нічого не пам'ятає про трагедію.Про це розповів їхній друг, італійський журналіст Паскуаль де Роза, - пише Обозреватель "Євген Бабин і Наталя Єліна проживають у Санта-Марія-Капуа-Ветере у провінції Казерта на півдні Італії. Вони мої близькі друзі, купили історичний бізнес моєї сім'ї. Євген – перукар, Наталія – візажист", – розповів Паскуаль.Того трагічного дня, 14 серпня, Наталія і Євген вирушили на відпочинок. "Вони поїхали відпочивати до Ніцци, Франції, і якраз опинилися на мосту, коли він впав. Їх син намагався з ними зв'язатися по телефону. Але трубку взяв рятувальник і сказав, що вони витягують їх з-під уламків", – розповідає подробиці Паскуаль. Машина Наталії та Євгена впала з висоти 80 метрів.Наталію та Євгена відвезли у лікарню Сан-Марино в Генуї, їх госпіталізували до відділення з червоним кодом – найнебезпечнішим для життя. Поки вони там і перебувають."Зараз їхньому життю нічого не загрожує. У них серйозні травми, лікарі до кінця все не кажуть. Ми молимося за них і чекаємо. Це справжнє диво, що вони виявилися живими. Нам вдалося почути по телефону їх на хвилинку. Вони нічого не пам'ятають про трагедію, з подружжям працює команда експертів-психологів. Зараз із ними наш двоюрідний брат, він поліцейський. А їхній молодший син живе з нами. Ми дуже до них прив'язані", – каже Паскуаль.

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