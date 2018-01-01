На будівлі луцької мерії встановили оригінальний годинник. ФОТО

У Луцьку, на будівлі мерії, завершили монтаж нового годинника.Про це на своїй сторінці у Facebook написав дизайнер«Ну ось і завершили монтаж нашого третього годинника у Луцьку, на фасаді міської ради. Годинник від дизайну, виготовлення механізму і корпусу і до електроніки з програмним забезпеченням зроблено власними силами.Цей годинник найкращий, бо ми працюємо, помиляємось і виправляємо свої помилки», - запевняє Ігор Корець.Він зазначив, що на годиннику – шрифт, який спеціально для Луцька розробив