На будівлі луцької мерії встановили оригінальний годинник. ФОТО
Сьогодні, 15:23
У Луцьку, на будівлі мерії, завершили монтаж нового годинника.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав дизайнер Ігор Корець.
«Ну ось і завершили монтаж нашого третього годинника у Луцьку, на фасаді міської ради. Годинник від дизайну, виготовлення механізму і корпусу і до електроніки з програмним забезпеченням зроблено власними силами.
Цей годинник найкращий, бо ми працюємо, помиляємось і виправляємо свої помилки», - запевняє Ігор Корець.
Він зазначив, що на годиннику – шрифт, який спеціально для Луцька розробив Кирило Ткачев.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав дизайнер Ігор Корець.
«Ну ось і завершили монтаж нашого третього годинника у Луцьку, на фасаді міської ради. Годинник від дизайну, виготовлення механізму і корпусу і до електроніки з програмним забезпеченням зроблено власними силами.
Цей годинник найкращий, бо ми працюємо, помиляємось і виправляємо свої помилки», - запевняє Ігор Корець.
Він зазначив, що на годиннику – шрифт, який спеціально для Луцька розробив Кирило Ткачев.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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