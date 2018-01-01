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На будівлі луцької мерії встановили оригінальний годинник. ФОТО

На будівлі луцької мерії встановили оригінальний годинник. ФОТО
У Луцьку, на будівлі мерії, завершили монтаж нового годинника.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав дизайнер Ігор Корець.

«Ну ось і завершили монтаж нашого третього годинника у Луцьку, на фасаді міської ради. Годинник від дизайну, виготовлення механізму і корпусу і до електроніки з програмним забезпеченням зроблено власними силами.

Цей годинник найкращий, бо ми працюємо, помиляємось і виправляємо свої помилки», - запевняє Ігор Корець.

Він зазначив, що на годиннику – шрифт, який спеціально для Луцька розробив Кирило Ткачев.
На будівлі луцької мерії встановили оригінальний годинник. ФОТО
На будівлі луцької мерії встановили оригінальний годинник. ФОТО
На будівлі луцької мерії встановили оригінальний годинник. ФОТО
На будівлі луцької мерії встановили оригінальний годинник. ФОТО
На будівлі луцької мерії встановили оригінальний годинник. ФОТО

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Теги: годинник, Луцьк, проект
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