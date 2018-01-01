Луцькі ринки «відправлять» на вихідні
Сьогодні, 15:36
У Луцьку в зв'язку з проведенням свят два дні не працюватимуть ринки.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні секретаря міської ради Луцька.
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Зазначають, що ринки не працюватимуть 24 серпня (День незалежності України, - ред.) та 8 вересня (День міста, - ред.).
Нагадаємо, у Луцьку влаштують велопробіг у вишиванках.
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Про це йдеться у відповідному розпорядженні секретаря міської ради Луцька.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через День міста у Луцьку перекриють центр
Зазначають, що ринки не працюватимуть 24 серпня (День незалежності України, - ред.) та 8 вересня (День міста, - ред.).
Нагадаємо, у Луцьку влаштують велопробіг у вишиванках.
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