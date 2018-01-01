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Луцькі ринки «відправлять» на вихідні

Луцькі ринки «відправлять» на вихідні
У Луцьку в зв'язку з проведенням свят два дні не працюватимуть ринки.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні секретаря міської ради Луцька.

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Зазначають, що ринки не працюватимуть 24 серпня (День незалежності України, - ред.) та 8 вересня (День міста, - ред.).

Нагадаємо, у Луцьку влаштують велопробіг у вишиванках.

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Теги: ринок, Луцьк, вихідний, свято, святкування
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