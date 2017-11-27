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На Волині чоловік-переселенець приховав свій будинок, аби отримувати держдопомогу

На Волині чоловік-переселенець приховав свій будинок, аби отримувати держдопомогу
На Волині чоловік-переселенць приховав свій будинок, аби утримувати допомогу від держави.

Про це інформує прес-служба прокуратури області.

З чоловіка хочуть стягнути майже 12 тис. грн. надміру виплачених коштів щомісячної допомоги, які йому надавали для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату комунальних послуг.

У ході розслідувань з'ясувалось, що чоловік упродовж 2015-2016 років безпідставно одержував щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам, оскільки повідомив недостовірну інформацію про відсутність у нього житла, маючи при цьому на праві приватної власності з 2014 року житловий будинок у місті Володимирі-Волинському.

Тепер у суді прокурори вимагатимуть повернення громадянином цих коштів у бюджет.




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Теги: переселенець, Волинь, допомога
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