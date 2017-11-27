На Волині чоловік-переселенець приховав свій будинок, аби отримувати держдопомогу
Сьогодні, 16:20
На Волині чоловік-переселенць приховав свій будинок, аби утримувати допомогу від держави.
Про це інформує прес-служба прокуратури області.
З чоловіка хочуть стягнути майже 12 тис. грн. надміру виплачених коштів щомісячної допомоги, які йому надавали для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату комунальних послуг.
У ході розслідувань з'ясувалось, що чоловік упродовж 2015-2016 років безпідставно одержував щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам, оскільки повідомив недостовірну інформацію про відсутність у нього житла, маючи при цьому на праві приватної власності з 2014 року житловий будинок у місті Володимирі-Волинському.
Тепер у суді прокурори вимагатимуть повернення громадянином цих коштів у бюджет.
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Про це інформує прес-служба прокуратури області.
З чоловіка хочуть стягнути майже 12 тис. грн. надміру виплачених коштів щомісячної допомоги, які йому надавали для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату комунальних послуг.
У ході розслідувань з'ясувалось, що чоловік упродовж 2015-2016 років безпідставно одержував щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам, оскільки повідомив недостовірну інформацію про відсутність у нього житла, маючи при цьому на праві приватної власності з 2014 року житловий будинок у місті Володимирі-Волинському.
Тепер у суді прокурори вимагатимуть повернення громадянином цих коштів у бюджет.
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