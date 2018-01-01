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На Волині невідомі заманюють дітей до себе у машину, - ЗМІ

На Волині невідомі заманюють дітей до себе у машину, - ЗМІ
У Володимирі-Волинському невідомі заманювали до себе у машину дітей.

17 серпня повідомили, що у місті незнайома підозріла особа цукерками спробувала виманити дітей, - пише Буг.

Трапилося це неподалік магазину «Декор посуд» у Володимирі-Волинському близько 11 години дня 17 серпня.

“На вході до магазину стояв чоловік. Всередині було троє малих хлопчиків, які вибирали подарунок для тата. Продавець сказала, що цей чоловік вичікує, поки хлопці вийдуть. Потім він зайшов усередину і почав приколупуватися до продавця. Пропонував хлопцям вийти з ним на вулицю, пропонував цукерки. Продавець не змогла його вигнати, тому викликала охорону”, – розповіла очевидиця інциденту.

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Теги: діти, кримінал, Володимир-Волинський
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