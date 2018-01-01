На Волині невідомі заманюють дітей до себе у машину, - ЗМІ





17 серпня повідомили, що у місті незнайома підозріла особа цукерками спробувала виманити дітей, - пише



Трапилося це неподалік магазину «Декор посуд» у Володимирі-Волинському близько 11 години дня 17 серпня.



“На вході до магазину стояв чоловік. Всередині було троє малих хлопчиків, які вибирали подарунок для тата. Продавець сказала, що цей чоловік вичікує, поки хлопці вийдуть. Потім він зайшов усередину і почав приколупуватися до продавця. Пропонував хлопцям вийти з ним на вулицю, пропонував цукерки. Продавець не змогла його вигнати, тому викликала охорону”, – розповіла очевидиця інциденту.

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