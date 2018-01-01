У ТРЦ «ПортCity» відкриють новий магазин*
Сьогодні, 18:24
19 серпня в ТРЦ ПортCity відбудеться відкриття нового брендового магазину Tally Weijl.
TALLY WEIJL – це бренд для впевнених в собі, молодих та амбітних жінок та дівчат. Головний офіс компанії знаходиться в Швейцарії в місті Базель, де дизайнери працюють над створенням нових колекцій та пошуком найкращих матеріалів. В магазині Tally Weijl можна буде знайти все, що потрібно - від ультра крутих джинсових стилів до коктейльних суконь.
В магазині Tally Weijl ви обов’язково підберете ідеальний образ для будь-якої події!
Чекаємо вас в ТРЦ ПортCity, 1 поверх.
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TALLY WEIJL – це бренд для впевнених в собі, молодих та амбітних жінок та дівчат. Головний офіс компанії знаходиться в Швейцарії в місті Базель, де дизайнери працюють над створенням нових колекцій та пошуком найкращих матеріалів. В магазині Tally Weijl можна буде знайти все, що потрібно - від ультра крутих джинсових стилів до коктейльних суконь.
В магазині Tally Weijl ви обов’язково підберете ідеальний образ для будь-якої події!
Чекаємо вас в ТРЦ ПортCity, 1 поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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