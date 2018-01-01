У ТРЦ «ПортCity» відкриють новий магазин*

19 серпня в ТРЦ ПортCity відбудеться відкриття нового брендового магазину Tally Weijl.TALLY WEIJL – це бренд для впевнених в собі, молодих та амбітних жінок та дівчат. Головний офіс компанії знаходиться в Швейцарії в місті Базель, де дизайнери працюють над створенням нових колекцій та пошуком найкращих матеріалів. В магазині Tally Weijl можна буде знайти все, що потрібно - від ультра крутих джинсових стилів до коктейльних суконь.В магазині Tally Weijl ви обов’язково підберете ідеальний образ для будь-якої події!Чекаємо вас в ТРЦ ПортCity, 1 поверх.