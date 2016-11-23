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У Тернополі на заправці вибухнув автомобіль

У Тернополі на заправці вибухнув автомобіль
У Тернополі на автозаправці вибухнув газовий балон в автомобілі таксі, в результаті якого машину буквально розірвало навпіл.

Водій не постраждав, а таксі ремонту не підлягає, повідомляє Корреспондент.

В управлінні патрульної поліції в Тернопільській області відзначили, що про ситуацію знають, але виклику в них не було. Не виїжджали на місце й інші спецслужби.

У службі таксі "Економ" підтвердили, що авто їхнє. Що сталося на автозаправці в диспетчерській службі - не знають. Але кажуть, що з водієм все гаразд.

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Теги: газ, таксі, вибух, Тернопіль
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