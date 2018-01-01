вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині зібрали 97% зернових

На Волині зібрали 97% зернових
На Волині завершується збір ранніх зернових культур, врожайність дещо нижча, ніж в попередні роки через погодні умови.

Середня врожайність посівів становить 39,8 центнерів з гектару. Про це повідомили у відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації, - пише Сфера-ТВ.

Цьогоріч в області добре розвиваються соя, соняшник і кукурудза.

Також вже розпочалися посіви зимових культур.

Сільгоспвиробники області на сьогоднішній день вже отримали близько 21 млн грн державних дотацій.

Існують програми підтримки агропромислових комплексів у ОТГ – наразі їх є 32.

Найуспішніші з них - Програма «Власний дім» - пільгова програма по індивідуальному житловому будівництві та Програма Cхідного партнерства Білорусь-Україна.

В рамках останньої створено інформаційну базу виробників плодовоовочевої продукції та створено 3 обслуговуючих кооперативи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зерно, агропромисловість, урожай
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Оголосили підозру жінці, яка утримувала дім розпусти у Луцьку
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У черзі на «Ягодині» музиканти влаштували концерт. ВІДЕО
Сьогодні, 17:58
Ремонтують найдовшу вулицю приватного сектору Луцька
Сьогодні, 17:56
На Волині зібрали 97% зернових
Сьогодні, 17:29
У «ПортCity» – «сипуча» новинка для дітей*
Сьогодні, 17:15
Для луцьких школярів закуплять парти і стільці на понад 3 мільйони
Сьогодні, 17:02
Схожі новини
Голий торс і величезні помідори: ректор луцького вишу похвалився урожаєм. ФОТО Голий торс і величезні помідори: ректор луцького вишу похвалився урожаєм. ФОТО
14 серпень, 08:40
На Волині вирощують гігантські буряки. ФОТО На Волині вирощують гігантські буряки. ФОТО
02 серпень, 20:12
На Волині дідусь з онуком натрапили на гігантські гриби. ФОТО На Волині дідусь з онуком натрапили на гігантські гриби. ФОТО
01 серпень, 18:45
На Волині дощі та зливи заважають продовжити жнива На Волині дощі та зливи заважають продовжити жнива
26 липень, 19:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У черзі на «Ягодині» музиканти влаштували концерт. ВІДЕО
Сьогодні, 17:58
 0
Ремонтують найдовшу вулицю приватного сектору Луцька
Сьогодні, 17:56
 0
На Волині зібрали 97% зернових
Сьогодні, 17:29
 0
У «ПортCity» – «сипуча» новинка для дітей*
Сьогодні, 17:15
 0
Для луцьких школярів закуплять парти і стільці на понад 3 мільйони
Сьогодні, 17:02
 0
Медіа
відео
1/8