На Волині зібрали 97% зернових





Середня врожайність посівів становить 39,8 центнерів з гектару. Про це повідомили у відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації, - пише



Цьогоріч в області добре розвиваються соя, соняшник і кукурудза.



Також вже розпочалися посіви зимових культур.



Сільгоспвиробники області на сьогоднішній день вже отримали близько 21 млн грн державних дотацій.



Існують програми підтримки агропромислових комплексів у ОТГ – наразі їх є 32.



Найуспішніші з них - Програма «Власний дім» - пільгова програма по індивідуальному житловому будівництві та Програма Cхідного партнерства Білорусь-Україна.



В рамках останньої створено інформаційну базу виробників плодовоовочевої продукції та створено 3 обслуговуючих кооперативи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині завершується збір ранніх зернових культур, врожайність дещо нижча, ніж в попередні роки через погодні умови.Середня врожайність посівів становить 39,8 центнерів з гектару. Про це повідомили у відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації, - пише Сфера-ТВ Цьогоріч в області добре розвиваються соя, соняшник і кукурудза.Також вже розпочалися посіви зимових культур.Сільгоспвиробники області на сьогоднішній день вже отримали близько 21 млн грн державних дотацій.Існують програми підтримки агропромислових комплексів у ОТГ – наразі їх є 32.Найуспішніші з них - Програма «Власний дім» - пільгова програма по індивідуальному житловому будівництві та Програма Cхідного партнерства Білорусь-Україна.В рамках останньої створено інформаційну базу виробників плодовоовочевої продукції та створено 3 обслуговуючих кооперативи.

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