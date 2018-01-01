На Волині зібрали 97% зернових
Сьогодні, 17:29
На Волині завершується збір ранніх зернових культур, врожайність дещо нижча, ніж в попередні роки через погодні умови.
Середня врожайність посівів становить 39,8 центнерів з гектару. Про це повідомили у відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації, - пише Сфера-ТВ.
Цьогоріч в області добре розвиваються соя, соняшник і кукурудза.
Також вже розпочалися посіви зимових культур.
Сільгоспвиробники області на сьогоднішній день вже отримали близько 21 млн грн державних дотацій.
Існують програми підтримки агропромислових комплексів у ОТГ – наразі їх є 32.
Найуспішніші з них - Програма «Власний дім» - пільгова програма по індивідуальному житловому будівництві та Програма Cхідного партнерства Білорусь-Україна.
В рамках останньої створено інформаційну базу виробників плодовоовочевої продукції та створено 3 обслуговуючих кооперативи.
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Середня врожайність посівів становить 39,8 центнерів з гектару. Про це повідомили у відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації, - пише Сфера-ТВ.
Цьогоріч в області добре розвиваються соя, соняшник і кукурудза.
Також вже розпочалися посіви зимових культур.
Сільгоспвиробники області на сьогоднішній день вже отримали близько 21 млн грн державних дотацій.
Існують програми підтримки агропромислових комплексів у ОТГ – наразі їх є 32.
Найуспішніші з них - Програма «Власний дім» - пільгова програма по індивідуальному житловому будівництві та Програма Cхідного партнерства Білорусь-Україна.
В рамках останньої створено інформаційну базу виробників плодовоовочевої продукції та створено 3 обслуговуючих кооперативи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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