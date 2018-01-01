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Ремонтують найдовшу вулицю приватного сектору Луцька

Ремонтують найдовшу вулицю приватного сектору Луцька
У Луцьку перевірили нове асфальтне покриття проїжджої частини на вулиці Петра Маха.

Попередня дорога була пошкодженою, проте сьогодні ця ділянка може похвалитися надійним асфальтом, зокрема і при виїзді на вулицю Захарова, - повідомили у луцькій мерії.

Завершли роботи з ремонту тротуарного покриття на проспекті Відродження, в районі мосту через річку Сапалаївка.

Тепер на прохання мешканців тут виклали бруківку, зробили акуратну пішохідну доріжку.

Загальна вартість робіт – 188 244, 49 тис. грн.

У стадії завершення також благоустрій пішохідної зони, що знаходиться навколо навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 – ліцей».

На вулиці Гущанській проводяться роботи з влаштування щебеневого покриття з напівпросочуваннням бітумною емульсією. Варто відзначити, що ця вулиця є найдовшою у приватному секторі міста Луцька, а її довжина сягає близько трьох кілометрів.

Ремонтують найдовшу вулицю приватного сектору Луцька
Ремонтують найдовшу вулицю приватного сектору Луцька
Ремонтують найдовшу вулицю приватного сектору Луцька
Ремонтують найдовшу вулицю приватного сектору Луцька
Ремонтують найдовшу вулицю приватного сектору Луцька

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Теги: дороги, ремонт, гроші
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