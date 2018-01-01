Ремонтують найдовшу вулицю приватного сектору Луцька

У Луцьку перевірили нове асфальтне покриття проїжджої частини на вулиці Петра Маха.Попередня дорога була пошкодженою, проте сьогодні ця ділянка може похвалитися надійним асфальтом, зокрема і при виїзді на вулицю Захарова, - повідомили у луцькій мерії.Завершли роботи з ремонту тротуарного покриття на проспекті Відродження, в районі мосту через річку Сапалаївка.Тепер на прохання мешканців тут виклали бруківку, зробили акуратну пішохідну доріжку.Загальна вартість робіт – 188 244, 49 тис. грн.У стадії завершення також благоустрій пішохідної зони, що знаходиться навколо навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 – ліцей».На вулиці Гущанській проводяться роботи з влаштування щебеневого покриття з напівпросочуваннням бітумною емульсією. Варто відзначити, що ця вулиця є найдовшою у приватному секторі міста Луцька, а її довжина сягає близько трьох кілометрів.