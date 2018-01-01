Ремонтують найдовшу вулицю приватного сектору Луцька
Сьогодні, 17:56
У Луцьку перевірили нове асфальтне покриття проїжджої частини на вулиці Петра Маха.
Попередня дорога була пошкодженою, проте сьогодні ця ділянка може похвалитися надійним асфальтом, зокрема і при виїзді на вулицю Захарова, - повідомили у луцькій мерії.
Завершли роботи з ремонту тротуарного покриття на проспекті Відродження, в районі мосту через річку Сапалаївка.
Тепер на прохання мешканців тут виклали бруківку, зробили акуратну пішохідну доріжку.
Загальна вартість робіт – 188 244, 49 тис. грн.
У стадії завершення також благоустрій пішохідної зони, що знаходиться навколо навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 – ліцей».
На вулиці Гущанській проводяться роботи з влаштування щебеневого покриття з напівпросочуваннням бітумною емульсією. Варто відзначити, що ця вулиця є найдовшою у приватному секторі міста Луцька, а її довжина сягає близько трьох кілометрів.
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Попередня дорога була пошкодженою, проте сьогодні ця ділянка може похвалитися надійним асфальтом, зокрема і при виїзді на вулицю Захарова, - повідомили у луцькій мерії.
Завершли роботи з ремонту тротуарного покриття на проспекті Відродження, в районі мосту через річку Сапалаївка.
Тепер на прохання мешканців тут виклали бруківку, зробили акуратну пішохідну доріжку.
Загальна вартість робіт – 188 244, 49 тис. грн.
У стадії завершення також благоустрій пішохідної зони, що знаходиться навколо навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 – ліцей».
На вулиці Гущанській проводяться роботи з влаштування щебеневого покриття з напівпросочуваннням бітумною емульсією. Варто відзначити, що ця вулиця є найдовшою у приватному секторі міста Луцька, а її довжина сягає близько трьох кілометрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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