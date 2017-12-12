У черзі на «Ягодині» музиканти влаштували концерт. ВІДЕО





"Застрягли" музиканти у пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ, який розташований у Волинській області, - пише



Замість того, щоб нервувати, хлопці влаштували онлайн-концерт, який розвеселив їхніх фанів у соцмережі і підняв настрій іншим мандрівникам, які чекають поруч з музикантами.



"Люди у черзі дуже позитивно відреагували на наш виступ, підходили і просили зіграти ще, — розповідає Оксана Боровець, арт-директорка гурту у коментарі Експрес-онлайн. — Поки не знаємо, чи почули наш виступ прикордонники. Принаймні до нас вони не підходили".



"З нами таке часто трапляється, останні кілька разів ми застрягали на 7-8 годин. Уже звикли. Це важко. Наприклад, завтра у нас — два концерти у місті Пасленк, а в неділю — концерт у Битові. Ще ж потрібно заселитися в готель і трохи відпочити. Звісно, можна літати літаком, але це набагато дорожче. Річ у тім, що бандури не можна перевозити у ручній поклажі, а віддавати їх у багаж — небезпечно, адже це тендітний інструмент. Доводиться платити за два місця, а це — подвійні витрати для організаторів", — додає арт-директорка.



"Ох, вже ці дороги. Вісім годин на українсько-польському кордоні надихають до творчості", — підписали відео на сторінці гурту у соцмережі Facebook.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 17 серпня, прямуючи на концерт до Польщі, музичний гурт "Шпилясті кобзарі" потрапив у кількагодинну чергу на кордоні."Застрягли" музиканти у пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ, який розташований у Волинській області, - пише Експрес Замість того, щоб нервувати, хлопці влаштували онлайн-концерт, який розвеселив їхніх фанів у соцмережі і підняв настрій іншим мандрівникам, які чекають поруч з музикантами."Люди у черзі дуже позитивно відреагували на наш виступ, підходили і просили зіграти ще, — розповідає Оксана Боровець, арт-директорка гурту у коментарі Експрес-онлайн. — Поки не знаємо, чи почули наш виступ прикордонники. Принаймні до нас вони не підходили"."З нами таке часто трапляється, останні кілька разів ми застрягали на 7-8 годин. Уже звикли. Це важко. Наприклад, завтра у нас — два концерти у місті Пасленк, а в неділю — концерт у Битові. Ще ж потрібно заселитися в готель і трохи відпочити. Звісно, можна літати літаком, але це набагато дорожче. Річ у тім, що бандури не можна перевозити у ручній поклажі, а віддавати їх у багаж — небезпечно, адже це тендітний інструмент. Доводиться платити за два місця, а це — подвійні витрати для організаторів", — додає арт-директорка."Ох, вже ці дороги. Вісім годин на українсько-польському кордоні надихають до творчості", — підписали відео на сторінці гурту у соцмережі Facebook.

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