Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 18 і 19 серпня





У суботу в регіоні можливий невеликий дощ. У неділю у Луцьку,

Маневичах, Любешові, Володимир-Волинському опадів не

передбачається.



У Світязі, Ковелі висока ймовірність дощу. Температура повітря вночі від +15 до +18 градусів, удень до +23…+27.



Вітер північно-східний, східний, південно-східний і північний, 1-5 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ.

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