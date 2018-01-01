Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 18 і 19 серпня
Сьогодні, 19:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу в регіоні можливий невеликий дощ. У неділю у Луцьку,
Маневичах, Любешові, Володимир-Волинському опадів не
передбачається.
У Світязі, Ковелі висока ймовірність дощу. Температура повітря вночі від +15 до +18 градусів, удень до +23…+27.
Вітер північно-східний, східний, південно-східний і північний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ.
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У суботу в регіоні можливий невеликий дощ. У неділю у Луцьку,
Маневичах, Любешові, Володимир-Волинському опадів не
передбачається.
У Світязі, Ковелі висока ймовірність дощу. Температура повітря вночі від +15 до +18 градусів, удень до +23…+27.
Вітер північно-східний, східний, південно-східний і північний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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