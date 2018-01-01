Пересуваються на човнах: у Львові – величезна злива. ФОТО
Сьогодні, 20:20
Львів накрила гроза. Подекуди рівень води доходив до пояса пішоходів.
Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.19:30.
На дорогах утворилися затори: автомобілі зупинялися і намагалися боротися з дощовою течією. Через зливу зупинили увесь електротранспорт - щоб вода не потрапила на обладнання трамваїв і тролейбусів і не вивела його із ладу.
Залило торгові ятки на Привокзальному ринку, кав'ярні та магазини.
Містяни у соцмережах діляться вражаючими фото та відео негоди - на деяких вулицях хвилі схожі на морські. А на деяких - до затоплених машин автомобілісти дістаються на гумових човнах.
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Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.19:30.
На дорогах утворилися затори: автомобілі зупинялися і намагалися боротися з дощовою течією. Через зливу зупинили увесь електротранспорт - щоб вода не потрапила на обладнання трамваїв і тролейбусів і не вивела його із ладу.
Залило торгові ятки на Привокзальному ринку, кав'ярні та магазини.
Містяни у соцмережах діляться вражаючими фото та відео негоди - на деяких вулицях хвилі схожі на морські. А на деяких - до затоплених машин автомобілісти дістаються на гумових човнах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Слава Садовому!!! Гівно то на гроші)))
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