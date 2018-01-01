Пересуваються на човнах: у Львові – величезна злива. ФОТО





Про це йдеться в сюжеті програми



На дорогах утворилися затори: автомобілі зупинялися і намагалися боротися з дощовою течією. Через зливу зупинили увесь електротранспорт - щоб вода не потрапила на обладнання трамваїв і тролейбусів і не вивела його із ладу.



Залило торгові ятки на Привокзальному ринку, кав'ярні та магазини.



Містяни у соцмережах діляться вражаючими фото та відео негоди - на деяких вулицях хвилі схожі на морські. А на деяких - до затоплених машин автомобілісти дістаються на гумових човнах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Львів накрила гроза. Подекуди рівень води доходив до пояса пішоходів.Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.19:30 На дорогах утворилися затори: автомобілі зупинялися і намагалися боротися з дощовою течією. Через зливу зупинили увесь електротранспорт - щоб вода не потрапила на обладнання трамваїв і тролейбусів і не вивела його із ладу.Залило торгові ятки на Привокзальному ринку, кав'ярні та магазини.Містяни у соцмережах діляться вражаючими фото та відео негоди - на деяких вулицях хвилі схожі на морські. А на деяких - до затоплених машин автомобілісти дістаються на гумових човнах.

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