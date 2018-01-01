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Пересуваються на човнах: у Львові – величезна злива. ФОТО

Пересуваються на човнах: у Львові – величезна злива. ФОТО
Львів накрила гроза. Подекуди рівень води доходив до пояса пішоходів.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.19:30.

На дорогах утворилися затори: автомобілі зупинялися і намагалися боротися з дощовою течією. Через зливу зупинили увесь електротранспорт - щоб вода не потрапила на обладнання трамваїв і тролейбусів і не вивела його із ладу.

Залило торгові ятки на Привокзальному ринку, кав'ярні та магазини.

Містяни у соцмережах діляться вражаючими фото та відео негоди - на деяких вулицях хвилі схожі на морські. А на деяких - до затоплених машин автомобілісти дістаються на гумових човнах.
Пересуваються на човнах: у Львові – величезна злива. ФОТО
Пересуваються на човнах: у Львові – величезна злива. ФОТО
Пересуваються на човнах: у Львові – величезна злива. ФОТО
Пересуваються на човнах: у Львові – величезна злива. ФОТО
Пересуваються на човнах: у Львові – величезна злива. ФОТО
Пересуваються на човнах: у Львові – величезна злива. ФОТО
Пересуваються на човнах: у Львові – величезна злива. ФОТО
Пересуваються на човнах: у Львові – величезна злива. ФОТО

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Теги: гроза, злива, потоп, Львів
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Коментарі 1
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Слава Садовому!!! Гівно то на гроші)))
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