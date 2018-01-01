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У Луцьку розкопали старі сходи на березі Стиру

У Луцьку розкопали старі сходи на березі Стиру
У Луцьку в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки під час облаштування причалів робітники відкопали сходи.

Про це повідомляє Волинь Online.

Під час підготовки платформи для причалу на березі річки Стир у центральному парку Луцька розкопали сходи.

Вони десятки років були під землею та мулом, на яких повиростали чагарники та самосів.

У Луцьку розкопали старі сходи на березі Стиру

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Теги: Луцьк, Стир
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