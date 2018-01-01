У Луцьку розкопали старі сходи на березі Стиру
Сьогодні, 21:09
У Луцьку в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки під час облаштування причалів робітники відкопали сходи.
Про це повідомляє Волинь Online.
Під час підготовки платформи для причалу на березі річки Стир у центральному парку Луцька розкопали сходи.
Вони десятки років були під землею та мулом, на яких повиростали чагарники та самосів.
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Про це повідомляє Волинь Online.
Під час підготовки платформи для причалу на березі річки Стир у центральному парку Луцька розкопали сходи.
Вони десятки років були під землею та мулом, на яких повиростали чагарники та самосів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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