У Луцьку розкопали старі сходи на березі Стиру





Про це повідомляє



Під час підготовки платформи для причалу на березі річки Стир у центральному парку Луцька розкопали сходи.



Вони десятки років були під землею та мулом, на яких повиростали чагарники та самосів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки під час облаштування причалів робітники відкопали сходи.Про це повідомляє Волинь Online Під час підготовки платформи для причалу на березі річки Стир у центральному парку Луцька розкопали сходи.Вони десятки років були під землею та мулом, на яких повиростали чагарники та самосів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію