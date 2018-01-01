Біля центру краси в Луцьку вкрали вазони. ФОТО
Сьогодні, 21:50
Біля центру краси, що розташований на вулиці Травневій у Луцьку, невідомі поцупили вазони.
Про це у пише Конкурент із посиланням на директора центру Анастасію Демчук.
Загалом зникло чотири великих вазони. Вони прикращали фасад салону.
Зі слів Анастасії, пакували вазони в недешевий автомобіль – це побачили на відео з камер спостереження.
«Ну як тут бути спокійним? Як треба зовсім не поважати себе, державу, своє рідне місто, щоб таке вчинити?!» – обурилася вона.
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Про це у пише Конкурент із посиланням на директора центру Анастасію Демчук.
Загалом зникло чотири великих вазони. Вони прикращали фасад салону.
Зі слів Анастасії, пакували вазони в недешевий автомобіль – це побачили на відео з камер спостереження.
«Ну як тут бути спокійним? Як треба зовсім не поважати себе, державу, своє рідне місто, щоб таке вчинити?!» – обурилася вона.
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