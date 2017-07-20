Рятувальники відкликали позов до «Волині» щодо стадіону





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Як повідомлялося раніше, волинські рятувальники звернулися з судовим позовом до лідера Першої ліги ФК «Волинь» про зобов'язання повністю зупинити експлуатацію будівель та споруд стадіону «Авангард» до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.



Волинський окружний адміністративний суд ухвалив прийняти позовну заяву до розгляду, відкрити провадження та розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.



Та за два дні на адресу суду надійшла заява Управління ДСНС України у Волинській області, в якій відомство просить залишити позов без розгляду.



Тож через тиждень суд задовольнив заяву про залишення позову рятувальників до ФК «Волинь» без розгляду.



https://football24.ua/persha_liga_tag50830



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Історія з судовим позовом ДСНС у Волинській області щодо пожежно-техногенної безпеки на домашньому стадіоні луцької «Волині» достатньо швидко вичерпала себе.Про це повідомляє Футбол 24 Як повідомлялося раніше, волинські рятувальникидо лідера Першої ліги ФК «Волинь» про зобов'язання повністю зупинити експлуатацію будівель та споруд стадіону «Авангард» до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.Волинський окружний адміністративний суд ухвалив прийняти позовну заяву до розгляду, відкрити провадження та розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.Та за два дні на адресу суду надійшла заява Управління ДСНС України у Волинській області, в якій відомство просить залишити позов без розгляду.Тож через тиждень суд задовольнив заяву про залишення позову рятувальників до ФК «Волинь» без розгляду.https://football24.ua/persha_liga_tag50830

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