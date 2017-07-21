Луцька вулиця через зливу перетворилася на канал. ВІДЕО





Про це у соціальній мережі Facebook повідомив користувач Сергій Хижук.



Нагадаємо, сильна злива розпочалася після 18.00.



Користувач опублікував відео затопленої внаслідок дощу вулиці Гнідавської.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У результаті сильної зливи, яка виникла ввечері 17 серпня в Луцьку, затопило вулицю Гнідавську.Про це у соціальній мережі Facebook повідомив користувачНагадаємо, сильна злива розпочалася після 18.00.Користувач опублікував відео затопленої внаслідок дощу вулиці Гнідавської.

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