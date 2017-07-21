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Луцька вулиця через зливу перетворилася на канал. ВІДЕО

Луцька вулиця через зливу перетворилася на канал. ВІДЕО
У результаті сильної зливи, яка виникла ввечері 17 серпня в Луцьку, затопило вулицю Гнідавську.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомив користувач Сергій Хижук.

Нагадаємо, сильна злива розпочалася після 18.00.

Користувач опублікував відео затопленої внаслідок дощу вулиці Гнідавської.



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Теги: потоп, Луцьк
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