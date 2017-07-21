Луцька вулиця через зливу перетворилася на канал. ВІДЕО
Сьогодні, 22:40
У результаті сильної зливи, яка виникла ввечері 17 серпня в Луцьку, затопило вулицю Гнідавську.
Про це у соціальній мережі Facebook повідомив користувач Сергій Хижук.
Нагадаємо, сильна злива розпочалася після 18.00.
Користувач опублікував відео затопленої внаслідок дощу вулиці Гнідавської.
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Про це у соціальній мережі Facebook повідомив користувач Сергій Хижук.
Нагадаємо, сильна злива розпочалася після 18.00.
Користувач опублікував відео затопленої внаслідок дощу вулиці Гнідавської.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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