Як служать жінки у Нацгвардії в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 08:19
Опублікували світлини, як ведеться жінкам на службі у військовій частині 1141 Національної гвардії в Луцьку.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у Facebook.
Гвардійці нагадали, що вже впроваджується законопроект №6109 про рівність між чоловіками та жінками під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях ухвалено Верховною Радою вже у першому читанні.
На сьогодні у військовій частині 1141 Національної гвардії України у Луцьку збільшується кількість жінок – військовослужбовців,які виконують обов’язки повсякденної служби.
На сторінці також опублікували світлини, як жінки проходять військову службу у Нацгвардії в Луцьку.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у Facebook.
Гвардійці нагадали, що вже впроваджується законопроект №6109 про рівність між чоловіками та жінками під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях ухвалено Верховною Радою вже у першому читанні.
На сьогодні у військовій частині 1141 Національної гвардії України у Луцьку збільшується кількість жінок – військовослужбовців,які виконують обов’язки повсякденної служби.
На сторінці також опублікували світлини, як жінки проходять військову службу у Нацгвардії в Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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