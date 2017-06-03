Як служать жінки у Нацгвардії в Луцьку. ФОТО

Опублікували світлини, як ведеться жінкам на службі у військовій частині 1141 Національної гвардії в Луцьку.Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у Facebook.Гвардійці нагадали, що вже впроваджується законопроект №6109 про рівність між чоловіками та жінками під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях ухвалено Верховною Радою вже у першому читанні.На сьогодні у військовій частині 1141 Національної гвардії України у Луцьку збільшується кількість жінок – військовослужбовців,які виконують обов’язки повсякденної служби.На сторінці також опублікували світлини, як жінки проходять військову службу у Нацгвардії в Луцьку.