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Як служать жінки у Нацгвардії в Луцьку. ФОТО

Як служать жінки у Нацгвардії в Луцьку. ФОТО
Опублікували світлини, як ведеться жінкам на службі у військовій частині 1141 Національної гвардії в Луцьку.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у Facebook.

Гвардійці нагадали, що вже впроваджується законопроект №6109 про рівність між чоловіками та жінками під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях ухвалено Верховною Радою вже у першому читанні.

На сьогодні у військовій частині 1141 Національної гвардії України у Луцьку збільшується кількість жінок – військовослужбовців,які виконують обов’язки повсякденної служби.

На сторінці також опублікували світлини, як жінки проходять військову службу у Нацгвардії в Луцьку.

Як служать жінки у Нацгвардії в Луцьку. ФОТО
Як служать жінки у Нацгвардії в Луцьку. ФОТО
Як служать жінки у Нацгвардії в Луцьку. ФОТО
Як служать жінки у Нацгвардії в Луцьку. ФОТО
Як служать жінки у Нацгвардії в Луцьку. ФОТО
Як служать жінки у Нацгвардії в Луцьку. ФОТО
Як служать жінки у Нацгвардії в Луцьку. ФОТО
Як служать жінки у Нацгвардії в Луцьку. ФОТО
Як служать жінки у Нацгвардії в Луцьку. ФОТО
Як служать жінки у Нацгвардії в Луцьку. ФОТО
Як служать жінки у Нацгвардії в Луцьку. ФОТО

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Теги: Нацгвардія, Луцьк
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