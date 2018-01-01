У селі на Волині дітлахи самостійно змайстрували собі спортмайданчик





Про це повідомляє інтернет-видання



Журналістка Дар’я Поддубецька розповіла: «Ось майданчик, який зробили в 21 столітті! Його зробили хлопці, які живуть на кількох сусідніх вулицях. Вони і зробили, вони і займаються. Зробили з підручного, і що хто знайшов вдома».



За її словами, на майданчик на фото мають звернути увагу люди, які проти відкриття нових майданчиків.



«Якщо в якомусь місці буде зайвий спортивний майданчик, тут в Згоранах будуть дуже йому раді!» – запевнила вона.



У Згоранах біля однієї з автобусних зупинок є дитячий майданчик, втім, стверджує Дар’я Поддубецька, селу потрібен спортивний майданчик. «На 5 вулицях близько 30 хлопців різного віку - від 6 і до 17 років. Саме для них потрібен спортивний майданчик», – каже журналістка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Згорани Любомльського району хлопці спорудили спортмайданчик з підручних матеріалів – колод і дошок.Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 Журналісткарозповіла: «Ось майданчик, який зробили в 21 столітті! Його зробили хлопці, які живуть на кількох сусідніх вулицях. Вони і зробили, вони і займаються. Зробили з підручного, і що хто знайшов вдома».За її словами, на майданчик на фото мають звернути увагу люди, які проти відкриття нових майданчиків.«Якщо в якомусь місці буде зайвий спортивний майданчик, тут в Згоранах будуть дуже йому раді!» – запевнила вона.У Згоранах біля однієї з автобусних зупинок є дитячий майданчик, втім, стверджує Дар’я Поддубецька, селу потрібен спортивний майданчик. «На 5 вулицях близько 30 хлопців різного віку - від 6 і до 17 років. Саме для них потрібен спортивний майданчик», – каже журналістка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію