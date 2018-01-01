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У селі на Волині дітлахи самостійно змайстрували собі спортмайданчик

У селі на Волині дітлахи самостійно змайстрували собі спортмайданчик
У селі Згорани Любомльського району хлопці спорудили спортмайданчик з підручних матеріалів – колод і дошок.

Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.

Журналістка Дар’я Поддубецька розповіла: «Ось майданчик, який зробили в 21 столітті! Його зробили хлопці, які живуть на кількох сусідніх вулицях. Вони і зробили, вони і займаються. Зробили з підручного, і що хто знайшов вдома».

За її словами, на майданчик на фото мають звернути увагу люди, які проти відкриття нових майданчиків.

«Якщо в якомусь місці буде зайвий спортивний майданчик, тут в Згоранах будуть дуже йому раді!» – запевнила вона.

У Згоранах біля однієї з автобусних зупинок є дитячий майданчик, втім, стверджує Дар’я Поддубецька, селу потрібен спортивний майданчик. «На 5 вулицях близько 30 хлопців різного віку - від 6 і до 17 років. Саме для них потрібен спортивний майданчик», – каже журналістка.

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Теги: спортивний майданчик, Волинь
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