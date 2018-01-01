На Волині вшанували Героя, який врятував життя 2 побратимів

У Любешівському районі вшанували пам’ять, який загинув у зоні проведення АТО чотири роки тому – 16 серпня 2014 року.Про це повідомили у Любешівській РДА.Виповнилася чотири роки з дня загибелі одного з найкращих синів України, який поклав життя захищаючи свою Батьківщину та народ в неоголошеній війні. Це – уродженець села Залізниця, заступник командира 3-ї роти 80-ї аеромобільної бригади старший лейтенант Іван Пасевич. Йому 25 листопада 2014 року мало б виповнитися 25 років, однак 16 серпня під селом Красне Луганської області, накривши своїм тілом 2-х побратимів, він загинув під час обстрілу російськими «градами».Керівництво району та небайдужі громадяни відвідали могилу загиблого та вшанували світлу пам'ять хвилиною мовчання і покладанням квітів до могили Героя.Іван Пасевич з дитинства мріяв бути військовим. Хлопчина просто захоплювався дідом –, який воював на фронтах Другої світової війни, був двічі поранений, мав нагороди. Після закінчення Залізницької ЗОШ вступив на факультет високомобільних десантних військ Академії сухопутних військ ім. П.Сагайдачного у Львові.Вирушив на Схід у складі 80-ої аеромобільної бригади, де проходив офіцерську службу. Був замінений в ході ротації, але не зміг залишити без допомоги своїх бійців в оточеному аеропорту Луганська і повторно вирушив в зону АТО. Він був кандидатом у майстри спорту з рукопашного бою, здобував магістерський ступінь за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою».У нього залишились батьки, дружина та маленька донечка Марійка.Указом Президента України №144/2015 від 14 березня 2015 року «за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» нагороджений орденом «Богдана Хмельницького» III ступеня (посмертно), та нагрудним знаком «За оборону Луганського аеропорту» (посмертно).У Львові на Личаківському цвинтарі на полі почесних поховань №76 встановлено пам’ятний хрест про загиблого героя, а у Володимир-Волинському педагогічному технікумі, де навчався Іван, встановлено пам’ятний меморіал.У Залізницькому НВК Івану Пасевичу відкрито пам’ятну дошку. В селі минулого року відкрили меморіальна стелу, присвячену Пасевичу Івану, учасникам АТО та Героям Небесної сотні, сквер імені загиблого Героя. Рішенням сільської ради загиблому присвоєно звання «Почесний громадянин Залізницької сільської ради» (посмертно), а рішенням районної ради – «Почесний громадянин Любешівського району» (посмертно). А Залізницький НВК тепер носить ім'я свого земляка-героя.