вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

18 серпня на Волині: гортаючи календар

18 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження музиканти Олександр Дроздов (на фото) та Євген Чепіль.

Іменинники цього дня - ті, хто носить ім'я Вікентій, Максиміліан, Юхим, Іван, Нонна, Євдокія, Дарина, Христина та Марія.

18 серпня 2010 року почесним лучанином став волинський письменник Василь Слапчук. Український поет, прозаїк, літературний критик народився у селі Новий Зборишів Горохівського району. Василь Слапчук є лауреатом Національної премії України ім. Тараса Шевченка, заслуженим діячем мистецтв України.

Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!Сьогодні відзначає день народження музиканти Олександр Дроздов (на фото) та Євген Чепіль.

Іменинники цього дня - ті, хто носить ім'я Вікентій, Максиміліан, Юхим, Іван, Нонна, Євдокія, Дарина, Христина та Марія.

18 серпня 2010 року почесним лучанином став волинський письменник Василь Слапчук. Український поет, прозаїк, літературний критик народився у селі Новий Зборишів Горохівського району. Василь Слапчук є лауреатом Національної премії України ім. Тараса Шевченка, заслуженим діячем мистецтв України.

Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Оголосили підозру жінці, яка утримувала дім розпусти у Луцьку
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині вшанували Героя, який врятував життя 2 побратимів
Сьогодні, 00:08
18 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Луцька вулиця через зливу перетворилася на канал. ВІДЕО
17 серпень, 22:40
Рятувальники відкликали позов до «Волині» щодо стадіону
17 серпень, 22:27
Під Луцьком встановлять лавку-гумку. ФОТО
17 серпень, 22:02
Схожі новини
17 серпня на Волині: гортаючи календар 17 серпня на Волині: гортаючи календар
17 серпень, 00:00
16 серпня на Волині: гортаючи календар 16 серпня на Волині: гортаючи календар
16 серпень, 00:00
15 серпня на Волині: гортаючи календар 15 серпня на Волині: гортаючи календар
15 серпень, 00:00
14 серпня на Волині: гортаючи календар 14 серпня на Волині: гортаючи календар
14 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку розкопали старі сходи на березі Стиру
17 серпень, 21:09
 1
На Волині вшанували Героя, який врятував життя 2 побратимів
Сьогодні, 00:08
 0
18 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Луцька вулиця через зливу перетворилася на канал. ВІДЕО
17 серпень, 22:40
 0
Рятувальники відкликали позов до «Волині» щодо стадіону
17 серпень, 22:27
 0
Медіа
відео
1/8