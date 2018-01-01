18 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження музиканти(на фото) таІменинники цього дня - ті, хто носить ім'я Вікентій, Максиміліан, Юхим, Іван, Нонна, Євдокія, Дарина, Христина та Марія.18 серпня 2010 року почесним лучанином став волинський письменник. Український поет, прозаїк, літературний критик народився у селі Новий Зборишів Горохівського району. Василь Слапчук є лауреатом Національної премії України ім. Тараса Шевченка, заслуженим діячем мистецтв України.Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!Сьогодні відзначає день народження музиканти(на фото) таІменинники цього дня - ті, хто носить ім'я Вікентій, Максиміліан, Юхим, Іван, Нонна, Євдокія, Дарина, Христина та Марія.18 серпня 2010 року почесним лучанином став волинський письменник. Український поет, прозаїк, літературний критик народився у селі Новий Зборишів Горохівського району. Василь Слапчук є лауреатом Національної премії України ім. Тараса Шевченка, заслуженим діячем мистецтв України.Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!