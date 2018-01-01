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В облраді не бачать підстав для відсторонення керівника притулку в Рожищі

В облраді не бачать підстав для відсторонення керівника притулку в Рожищі
Більшість членів майнової комісії Волинської облради вважають, що для відсторонення з посади керівника притулку в Рожищі нема правових підстав.

Про це повідомили у прес-службі облради.

Нагадаємо, кілька тижнів тому представники регіонального Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової повідомили про випадки побиття та сексуального домагання до вихованців комунального закладу «Притулок для дітей служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації». Інформація набула широкого розголосу та резонансу.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст 125, ч.1 ст. 137 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

До Волиньради надійшли звернення від Мінсоціполітики, ОДА та прокуратури області щодо відсторонення від виконання обов’язків завідувача притулку Леоніда Матвійчука на час проведення досудового розслідування.

Питання розглянули члени постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Заступник керуючого справами-начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності Мирослава Якимчук пояснила, що правових підстав для того, аби відсторонити Леоніда Матвійчука з посади немає.

«Повинна бути постанова суду, або ж слідчого чи прокурора. До нас такі документи не надходили», - зауважила Мирослава Якимчук. З її позицією погодився й депутат облради, юрист Сергій Слабенко.

Разом з тим, депутати вирішили заслухати пояснення самого керівника притулку. Леонід Матвійчук розповів свою версію події, яка сталася ввечері 29 липня цього року. З його слів група вихованців притулку влаштувала безпорядок і діяла неадекватно. Працівники закладу, зі слів керівника, врегулювали ситуацію та діяли в межах посадових інструкцій.

Інформацію представників регіонального Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Леонід Матвійчук називає неправдивою.

Крім того, він наголошує, що в притулку доводиться працювати з дітьми зі складними долями, а це відбивається на їхній поведінці.

Наразі керівник притулку очікує на завершення досудового розслідування і впевнений, що воно буде справедливим.

Комісія взяла до ууваги пояснення завідуючого притулком, а також рекомендувала тимчасовій контрольній комісії обласної ради з питань проведення перевірки діяльності підприємств, установ та організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Волинської області спільно зі службою у справах дітей Волинської ОДА провести перевірку щодо діяльності завідувача притулку.

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Теги: скандал, діти, притулок, Волинь
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