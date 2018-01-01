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Дитяча лікарня в Луцьку – 2 місяці без гарячої води. ВІДЕО

Дитяча лікарня в Луцьку – 2 місяці без гарячої води. ВІДЕО
Без гарячої води Волинська обласна дитяча лікарня залишилась після того, як у Луцьку розпочали заміну старих труб на нові.

Про це повідомляє Район. Луцьк із посиланням на сюжет Сфера-ТВ.

У дитячій лікарні батьки хворих дітей скаржаться на відсутність гарячої води. Додому лікарі не відпускають, тож для того, щоб помитися, доводиться гріти воду в чайнику. На камеру розповідати про таке не всі хочуть, адже хвилюються, що це в подальшому може вплинути на якість лікування.

Заміну труб владці планували заздалегідь, а от про дискомфортну ситуацію з гарячою водою у дитячій лікарні, вочевидь, забули. Адже це неабияка незручність не лише для хворих, а й самих лікарів, які проводять по кілька операцій щодня. В медустанові пояснюють: здійснювати якісь роботи чи ні, луцька влада з ними не радиться.

Відповідальна за енергоносії Волинського обласного дитячого медичного тероб’єднання Світлана Мякіна каже: з дня на день вже по новеньких трубах має потекти гаряча вода, принаймні, так обіцяють «згори», а бригади із заміни труб, мовляв, працюють, не покладаючи рук.



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Теги: лікарня, Луцьк
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