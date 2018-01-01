В Україні виростили яблука-смайлики. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті програми



Технологію запозичили у японців: наклейку зі смайликом наклеюють на ще зелений плід. Коли ж яблуко дозріває, її здирають і отримають фрукт з природним смайликом. Фермери переконують - наклейка вміє розтягуватися і не травмує яблуко, тож воно зберігає всі свої корисні властивості.



Усміхнені фрукти вирощують неподалік міста, а потім продають на місцевому базарі по 6 гривень за штуку. Покупці на фрукти зі смайлами реагують також посмішками.



Наступного року фермери планують додати веселощів грушам та сливам.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Яблука, що усміхаються - саме такий незвичний врожай почали збирати на Вінниччині.Про це йдеться в сюжеті програми ТСН Технологію запозичили у японців: наклейку зі смайликом наклеюють на ще зелений плід. Коли ж яблуко дозріває, її здирають і отримають фрукт з природним смайликом. Фермери переконують - наклейка вміє розтягуватися і не травмує яблуко, тож воно зберігає всі свої корисні властивості.Усміхнені фрукти вирощують неподалік міста, а потім продають на місцевому базарі по 6 гривень за штуку. Покупці на фрукти зі смайлами реагують також посмішками.Наступного року фермери планують додати веселощів грушам та сливам.

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