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В Україні виростили яблука-смайлики. ВІДЕО

В Україні виростили яблука-смайлики. ВІДЕО
Яблука, що усміхаються - саме такий незвичний врожай почали збирати на Вінниччині.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

Технологію запозичили у японців: наклейку зі смайликом наклеюють на ще зелений плід. Коли ж яблуко дозріває, її здирають і отримають фрукт з природним смайликом. Фермери переконують - наклейка вміє розтягуватися і не травмує яблуко, тож воно зберігає всі свої корисні властивості.

Усміхнені фрукти вирощують неподалік міста, а потім продають на місцевому базарі по 6 гривень за штуку. Покупці на фрукти зі смайлами реагують також посмішками.

Наступного року фермери планують додати веселощів грушам та сливам.



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Теги: цікаво
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