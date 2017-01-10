Волинським судам закуплять нові комп'ютери





Про намір закупити техніку Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Волинській області оголосило 15 серпня через систему електронних закупівель Prozorro, - інформують



Йдеться про придбання восьми персональних комп’ютерів Луцькому міськрайонному суду. Три комп’ютери отримає Володимир-Волинський міський суд, по два – Горохівський районний суд, Іваничівський районний суд, Камінь-Каширський районний суд, Локачинський районний суд, Любешівський районний суд, Рожищенський районний суд і Шацький районний суд, по одному – Ковельський міськрайонний суд, Маневицький районний суд, Нововолинський міський суд, Ратнівський районний суд та Старовижівський районний суд.



Передбачено, що гарантійний термін на закуплені системні блоки та монітори повинен складати не менше 36 місяців, а на клавіатуру, мишку та мережевий фільтр – не менше 12 місяців.



Нову техніку судам мають поставити до закінчення цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для 14-ти волинських судів куплять 30-ть комп'ютерів на загальну суму 330 тисяч гривень.Про намір закупити техніку Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Волинській області оголосило 15 серпня через систему електронних закупівель Prozorro, - інформують Волинські Новини. Тендерні пропозиції прийматимуть до 31 серпня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 3 вересня.Йдеться про придбання восьми персональних комп’ютерів Луцькому міськрайонному суду. Три комп’ютери отримає Володимир-Волинський міський суд, по два – Горохівський районний суд, Іваничівський районний суд, Камінь-Каширський районний суд, Локачинський районний суд, Любешівський районний суд, Рожищенський районний суд і Шацький районний суд, по одному – Ковельський міськрайонний суд, Маневицький районний суд, Нововолинський міський суд, Ратнівський районний суд та Старовижівський районний суд.Передбачено, що гарантійний термін на закуплені системні блоки та монітори повинен складати не менше 36 місяців, а на клавіатуру, мишку та мережевий фільтр – не менше 12 місяців.Нову техніку судам мають поставити до закінчення цього року.

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