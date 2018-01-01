вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Страшна аварія в Польщі: автобус із українцями зірвався у прірву

Страшна аварія в Польщі: автобус із українцями зірвався у прірву
У Польщі на національному шосе № 28 у селі Лещава-Долішня автобус вз українцями з’їхав з дороги та зірвався у прірву - загинуло троє людей, серед них і діти.

Інцидент трапився увечері вчора, 17 серпня, пише Високий Замок із посиланням на польські інтернет-видання.

За інформацією рятувальників, 54 особи української національності подорожували на автобусі з українськими номерами. Водій автобуса пробив енергоємний бар'єр і вдарився у дерев'яний хрест, що стояв на повороті. Після цього він зірвався з 30-метровової прірви та прокотився кілька разів. Серед загиблих є діти. Українці їхали до Відня.

За попередньою інформацією у автобусі, зокрема, перебували також діти з Львівщини.

Триває рятувальна операція. Загинуло 3 людини, 17 — травмовані, 9 із них важкопоранені.

«У початковій школі села Лещава-Долішня було організовано пункт допомоги для жертв аварії. Сьогодні, 18 серпня, вранці у співпраці з українським консульством необхідно створити спеціальну лінію допомоги для сімей постраждалих від аварії», — сказав Ян Чех з Провінційного центру з управління кризовими ситуаціями.

Дорога № 28 між Перемишлем і Саноком повністю заблокована.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Оголосили підозру жінці, яка утримувала дім розпусти у Луцьку
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині викрили канал, яким іноземців-нелегалів доправляли у Польщу
Сьогодні, 11:14
На Волині жінка вчинила самогубство
Сьогодні, 10:50
Страшна аварія в Польщі: автобус із українцями зірвався у прірву
Сьогодні, 10:27
Волинським судам закуплять нові комп'ютери
Сьогодні, 09:42
Як служать жінки у Нацгвардії в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 08:19
Схожі новини
Через аварію водій фури згорів заживо. ФОТО Через аварію водій фури згорів заживо. ФОТО
12 серпень, 18:40
Комбайн наїхав на легковик: є постраждалі Комбайн наїхав на легковик: є постраждалі
10 серпень, 14:07
На Полтавщині автомобіль зніс зупинку: чоловік загинув на місці. ФОТО На Полтавщині автомобіль зніс зупинку: чоловік загинув на місці. ФОТО
10 серпень, 12:22
На трасі Київ-Харків сталася моторошна аварія: загинула жінка, двоє дітей у лікарні На трасі Київ-Харків сталася моторошна аварія: загинула жінка, двоє дітей у лікарні
09 серпень, 19:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку розкопали старі сходи на березі Стиру
17 серпень, 21:09
 1
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Сьогодні, 11:16
 0
На Волині викрили канал, яким іноземців-нелегалів доправляли у Польщу
Сьогодні, 11:14
 0
На Волині жінка вчинила самогубство
Сьогодні, 10:50
 0
Страшна аварія в Польщі: автобус із українцями зірвався у прірву
Сьогодні, 10:27
 0
Медіа
відео
1/8