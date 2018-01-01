Страшна аварія в Польщі: автобус із українцями зірвався у прірву





Інцидент трапився увечері вчора, 17 серпня, пише



За інформацією рятувальників, 54 особи української національності подорожували на автобусі з українськими номерами. Водій автобуса пробив енергоємний бар'єр і вдарився у дерев'яний хрест, що стояв на повороті. Після цього він зірвався з 30-метровової прірви та прокотився кілька разів. Серед загиблих є діти. Українці їхали до Відня.



За попередньою інформацією у автобусі, зокрема, перебували також діти з Львівщини.



Триває рятувальна операція. Загинуло 3 людини, 17 — травмовані, 9 із них важкопоранені.



«У початковій школі села Лещава-Долішня було організовано пункт допомоги для жертв аварії. Сьогодні, 18 серпня, вранці у співпраці з українським консульством необхідно створити спеціальну лінію допомоги для сімей постраждалих від аварії», — сказав Ян Чех з Провінційного центру з управління кризовими ситуаціями.



Дорога № 28 між Перемишлем і Саноком повністю заблокована.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі на національному шосе № 28 у селі Лещава-Долішня автобус вз українцями з’їхав з дороги та зірвався у прірву - загинуло троє людей, серед них і діти.Інцидент трапився увечері вчора, 17 серпня, пише Високий Замок із посиланням на польські інтернет-видання.За інформацією рятувальників, 54 особи української національності подорожували на автобусі з українськими номерами. Водій автобуса пробив енергоємний бар'єр і вдарився у дерев'яний хрест, що стояв на повороті. Після цього він зірвався з 30-метровової прірви та прокотився кілька разів. Серед загиблих є діти. Українці їхали до Відня.За попередньою інформацією у автобусі, зокрема, перебували також діти з Львівщини.Триває рятувальна операція. Загинуло 3 людини, 17 — травмовані, 9 із них важкопоранені.«У початковій школі села Лещава-Долішня було організовано пункт допомоги для жертв аварії. Сьогодні, 18 серпня, вранці у співпраці з українським консульством необхідно створити спеціальну лінію допомоги для сімей постраждалих від аварії», — сказав Ян Чех з Провінційного центру з управління кризовими ситуаціями.Дорога № 28 між Перемишлем і Саноком повністю заблокована.

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