Страшна аварія в Польщі: автобус із українцями зірвався у прірву
Сьогодні, 10:27
У Польщі на національному шосе № 28 у селі Лещава-Долішня автобус вз українцями з’їхав з дороги та зірвався у прірву - загинуло троє людей, серед них і діти.
Інцидент трапився увечері вчора, 17 серпня, пише Високий Замок із посиланням на польські інтернет-видання.
За інформацією рятувальників, 54 особи української національності подорожували на автобусі з українськими номерами. Водій автобуса пробив енергоємний бар'єр і вдарився у дерев'яний хрест, що стояв на повороті. Після цього він зірвався з 30-метровової прірви та прокотився кілька разів. Серед загиблих є діти. Українці їхали до Відня.
За попередньою інформацією у автобусі, зокрема, перебували також діти з Львівщини.
Триває рятувальна операція. Загинуло 3 людини, 17 — травмовані, 9 із них важкопоранені.
«У початковій школі села Лещава-Долішня було організовано пункт допомоги для жертв аварії. Сьогодні, 18 серпня, вранці у співпраці з українським консульством необхідно створити спеціальну лінію допомоги для сімей постраждалих від аварії», — сказав Ян Чех з Провінційного центру з управління кризовими ситуаціями.
Дорога № 28 між Перемишлем і Саноком повністю заблокована.
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Інцидент трапився увечері вчора, 17 серпня, пише Високий Замок із посиланням на польські інтернет-видання.
За інформацією рятувальників, 54 особи української національності подорожували на автобусі з українськими номерами. Водій автобуса пробив енергоємний бар'єр і вдарився у дерев'яний хрест, що стояв на повороті. Після цього він зірвався з 30-метровової прірви та прокотився кілька разів. Серед загиблих є діти. Українці їхали до Відня.
За попередньою інформацією у автобусі, зокрема, перебували також діти з Львівщини.
Триває рятувальна операція. Загинуло 3 людини, 17 — травмовані, 9 із них важкопоранені.
«У початковій школі села Лещава-Долішня було організовано пункт допомоги для жертв аварії. Сьогодні, 18 серпня, вранці у співпраці з українським консульством необхідно створити спеціальну лінію допомоги для сімей постраждалих від аварії», — сказав Ян Чех з Провінційного центру з управління кризовими ситуаціями.
Дорога № 28 між Перемишлем і Саноком повністю заблокована.
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