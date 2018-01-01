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На Волині жінка вчинила самогубство

На Волині жінка вчинила самогубство
На Волині у місті Ківерці 44-річна місцева жінка наклала на себе руки.

Про це пише Район.Ківерці із посиланням на власні джерела.

Трагедія сталася вдома загиблої у п'ятницю, 17 серпня, близько 8 години ранку. Жінка самовільно звела рахунки з життям через повішення.

Цей факт підтвердили у поліції. За словами поліцейських, слідів насильнецької смерті на тілі загиблої не було. Наразі її тіло направили на судово-медичну-експертизу.

Зі слів знайомих жінки, за життя вона зловживала алкоголем.

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Теги: самогубство, суїцид, Ківерці
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