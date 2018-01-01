На Волині жінка вчинила самогубство





Про це пише



Трагедія сталася вдома загиблої у п'ятницю, 17 серпня, близько 8 години ранку. Жінка самовільно звела рахунки з життям через повішення.



Цей факт підтвердили у поліції. За словами поліцейських, слідів насильнецької смерті на тілі загиблої не було. Наразі її тіло направили на судово-медичну-експертизу.



Зі слів знайомих жінки, за життя вона зловживала алкоголем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у місті Ківерці 44-річна місцева жінка наклала на себе руки.Про це пише Район.Ківерці із посиланням на власні джерела.Трагедія сталася вдома загиблої у п'ятницю, 17 серпня, близько 8 години ранку. Жінка самовільно звела рахунки з життям через повішення.Цей факт підтвердили у поліції. За словами поліцейських, слідів насильнецької смерті на тілі загиблої не було. Наразі її тіло направили на судово-медичну-експертизу.Зі слів знайомих жінки, за життя вона зловживала алкоголем.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію