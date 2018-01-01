У Луцьку скаржаться на наркоманів, які риють двори у пошуках дози

У Луцьку наркозалежні копають посерад дворів будинків у пошуках так званих "підкладів" - захованих у певних місцях наркотиків. Таку проблему помітили на вулицях поблизу Меморіальног комплексу "вічна слава"Про це користувачканаписала у спільноті "Теревені про Луцьк" у мережі Facebook.За словами жінки, у її районі поблизу Меморіалу, на вулицях Світлій та На таборищівже не перший місяць помічають наркозалежних, які шукають так звані "підклади" - чоловіки копають у дворах, намагаючись відшукати наркотики. Проте неодноразові зернення до поліції та навіть письмові заяви нічого не дали."І ще одне, допоки не трапиться якась біда, не дай Боже, бо дітей купа, ще й канікули, а "воно" із скляним поглядом риє", як я розумію ніхто і в "вус не дуне"?! П.С. коли ми вдома, женем їх вилами, на випадок комментаторів з "тапками"!!!" - пише жінка. Вона пропонує "поспостерігати", чи хтось шукає щось по дворах, колупає камені зі стін чи парканів, а у разі помічення таких випадків скооперуватися та разом писати колективні заяви.