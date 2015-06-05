У Луцьку чоловік побив 10-річну дівчинку





Про це овідомляє



На проспекті Соборності між 10-річною школяркою та 36-річним місцевим жителем виник словесний конфлікт. Саме у ході нього чоловік наніс дівчинці удари в обличчя.



Школярка зверталася за допомогою до медиків, які виявили в потерпілої забій щік. Це підтвердили в поліції.



За словами поліціянтів, чоловік раніше не притягувався до відповідальності та не мав проблем із законом.

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