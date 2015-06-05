У Луцьку чоловік побив 10-річну дівчинку
Сьогодні, 12:43
У Луцьку 36-річний чоловік побив 10-річну дівчинку.
Про це овідомляє Район.Луцьк із посиланням на власні джерела.
На проспекті Соборності між 10-річною школяркою та 36-річним місцевим жителем виник словесний конфлікт. Саме у ході нього чоловік наніс дівчинці удари в обличчя.
Школярка зверталася за допомогою до медиків, які виявили в потерпілої забій щік. Це підтвердили в поліції.
За словами поліціянтів, чоловік раніше не притягувався до відповідальності та не мав проблем із законом.
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Про це овідомляє Район.Луцьк із посиланням на власні джерела.
На проспекті Соборності між 10-річною школяркою та 36-річним місцевим жителем виник словесний конфлікт. Саме у ході нього чоловік наніс дівчинці удари в обличчя.
Школярка зверталася за допомогою до медиків, які виявили в потерпілої забій щік. Це підтвердили в поліції.
За словами поліціянтів, чоловік раніше не притягувався до відповідальності та не мав проблем із законом.
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