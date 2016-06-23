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У Луцьку відремонтують низку фонтанів

У Луцьку відремонтують низку фонтанів
Комунальне підпримєство "Луцьководоканал" відремонтує низку фонтанів у Луцьку за 82,8 тис грн.

Виконавця робіт з поточного ремонту фонтанів у Луцьку на вулицях Глушець, Лесі Українки, проспекті Президента Грушевського та проспекті Волі визначили у результаті відкритих торгів через електронну систему «Prozorro», - пишуть Волинські Новини.

Відповідно до договору, укладеного 15 серпня між департаментом житлово-комунального господарства Луцької міськради та КП «Луцькводоканал», послуги повинні бути надані протягом серпня-грудня цього року. Їхня вартість становить 82,8 тисячі гривень.

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Теги: фонтан, ремонт, Луцькводоканал
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