У Луцьку відремонтують низку фонтанів
Сьогодні, 02:38
Комунальне підпримєство "Луцьководоканал" відремонтує низку фонтанів у Луцьку за 82,8 тис грн.
Виконавця робіт з поточного ремонту фонтанів у Луцьку на вулицях Глушець, Лесі Українки, проспекті Президента Грушевського та проспекті Волі визначили у результаті відкритих торгів через електронну систему «Prozorro», - пишуть Волинські Новини.
Відповідно до договору, укладеного 15 серпня між департаментом житлово-комунального господарства Луцької міськради та КП «Луцькводоканал», послуги повинні бути надані протягом серпня-грудня цього року. Їхня вартість становить 82,8 тисячі гривень.
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Виконавця робіт з поточного ремонту фонтанів у Луцьку на вулицях Глушець, Лесі Українки, проспекті Президента Грушевського та проспекті Волі визначили у результаті відкритих торгів через електронну систему «Prozorro», - пишуть Волинські Новини.
Відповідно до договору, укладеного 15 серпня між департаментом житлово-комунального господарства Луцької міськради та КП «Луцькводоканал», послуги повинні бути надані протягом серпня-грудня цього року. Їхня вартість становить 82,8 тисячі гривень.
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