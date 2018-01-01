Літня злива у чорно-білому Луцьку. ФОТО

Любомир Безручко показав світлини сірого дощового Луцька.



Чорно-білі фото митець виклав на своїй сторінці у мережі



На фото зафіксовані люди, які тікають від рясного дощу, або ж навпаки - вже змирилися із тим, що доведеться мокнути. Окрім того, фотограф засвітлинив дівчат, які ховаються від зливи під парасольками.



"Скучно... Давно не було дощу", - написав фотограф.





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