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Літня злива у чорно-білому Луцьку. ФОТО

Літня злива у чорно-білому Луцьку. ФОТО
Фотограф Любомир Безручко показав світлини сірого дощового Луцька.

Чорно-білі фото митець виклав на своїй сторінці у мережі Facebook.

На фото зафіксовані люди, які тікають від рясного дощу, або ж навпаки - вже змирилися із тим, що доведеться мокнути. Окрім того, фотограф засвітлинив дівчат, які ховаються від зливи під парасольками.

"Скучно... Давно не було дощу", - написав фотограф.

Літня злива у чорно-білому Луцьку. ФОТО
Літня злива у чорно-білому Луцьку. ФОТО
Літня злива у чорно-білому Луцьку. ФОТО
Літня злива у чорно-білому Луцьку. ФОТО
Літня злива у чорно-білому Луцьку. ФОТО
Літня злива у чорно-білому Луцьку. ФОТО
Літня злива у чорно-білому Луцьку. ФОТО
Літня злива у чорно-білому Луцьку. ФОТО

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Теги: фото, дощ, Луцьк
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