Літня злива у чорно-білому Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:57
Фотограф Любомир Безручко показав світлини сірого дощового Луцька.
Чорно-білі фото митець виклав на своїй сторінці у мережі Facebook.
На фото зафіксовані люди, які тікають від рясного дощу, або ж навпаки - вже змирилися із тим, що доведеться мокнути. Окрім того, фотограф засвітлинив дівчат, які ховаються від зливи під парасольками.
"Скучно... Давно не було дощу", - написав фотограф.
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Чорно-білі фото митець виклав на своїй сторінці у мережі Facebook.
На фото зафіксовані люди, які тікають від рясного дощу, або ж навпаки - вже змирилися із тим, що доведеться мокнути. Окрім того, фотограф засвітлинив дівчат, які ховаються від зливи під парасольками.
"Скучно... Давно не було дощу", - написав фотограф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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