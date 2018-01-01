20-річний волинянин на Закарпатті до смерті побив чоловіка
Сьогодні, 13:41
20-річний волиянин із села Броди Ратнівського району побив 55-річного мешканця Закарпатської області. Від отриманих травм чоловік невдовзі помер.
Про це інформує прес-служба поліції Закарпаття.
Днями до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення Іршавської районної лікарні доставили 55-річного мешканця села Собатино, який невдовзі помер. Подальша патологоанатомічна експертиза показала, що смерть чоловіка наступила внаслідок черепно-мозкової травми.
Розслідуванням справи зайнялася слідчо-оперативна група, правохоронці встановили особу підозрюваного. Це 20-річний житель села Броди Волинської області. Підозрюваний зізнався, що 16 серпня на території парку в місті Іршава між ним та потерпілим виникла бійка. У ході конфлікту підозрюваний наніс чоловіку тілесні ушкодження по голові.
За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, слідчі Іршавського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Наразі фігурант справи надає показові свідчення. Слідство у справі триває.
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Про це інформує прес-служба поліції Закарпаття.
Днями до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення Іршавської районної лікарні доставили 55-річного мешканця села Собатино, який невдовзі помер. Подальша патологоанатомічна експертиза показала, що смерть чоловіка наступила внаслідок черепно-мозкової травми.
Розслідуванням справи зайнялася слідчо-оперативна група, правохоронці встановили особу підозрюваного. Це 20-річний житель села Броди Волинської області. Підозрюваний зізнався, що 16 серпня на території парку в місті Іршава між ним та потерпілим виникла бійка. У ході конфлікту підозрюваний наніс чоловіку тілесні ушкодження по голові.
За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, слідчі Іршавського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Наразі фігурант справи надає показові свідчення. Слідство у справі триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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