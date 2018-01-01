вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

20-річний волинянин на Закарпатті до смерті побив чоловіка

20-річний волинянин на Закарпатті до смерті побив чоловіка
20-річний волиянин із села Броди Ратнівського району побив 55-річного мешканця Закарпатської області. Від отриманих травм чоловік невдовзі помер.

Про це інформує прес-служба поліції Закарпаття.

Днями до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення Іршавської районної лікарні доставили 55-річного мешканця села Собатино, який невдовзі помер. Подальша патологоанатомічна експертиза показала, що смерть чоловіка наступила внаслідок черепно-мозкової травми.

Розслідуванням справи зайнялася слідчо-оперативна група, правохоронці встановили особу підозрюваного. Це 20-річний житель села Броди Волинської області. Підозрюваний зізнався, що 16 серпня на території парку в місті Іршава між ним та потерпілим виникла бійка. У ході конфлікту підозрюваний наніс чоловіку тілесні ушкодження по голові.

За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, слідчі Іршавського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Наразі фігурант справи надає показові свідчення. Слідство у справі триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бійка, смерть, злочин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Оголосили підозру жінці, яка утримувала дім розпусти у Луцьку
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В жахливій аварії на Львівщині загинуло двоє лучан. ФОТО
Сьогодні, 14:21
20-річний волинянин на Закарпатті до смерті побив чоловіка
Сьогодні, 13:41
У нетверезого лучанина поцупили телефон, гроші та прикраси
Сьогодні, 13:15
Рожевий ранок і лебеді: фотограф показав неймовірну красу волинського озера
Сьогодні, 12:15
У Луцьку скаржаться на наркоманів, які риють двори у пошуках дози
Сьогодні, 11:55
Схожі новини
Забили до смерті і поїхали на танці: подробиці жахливого пограбування на Волині Забили до смерті і поїхали на танці: подробиці жахливого пограбування на Волині
02 липень, 14:32
У Луцьку в п'яній бійці загинув чоловік У Луцьку в п'яній бійці загинув чоловік
28 червень, 11:43
На Волині п'яний чоловік забив на смерть свого «друга по чарці» На Волині п'яний чоловік забив на смерть свого «друга по чарці»
23 травень, 13:00
Бійки у Луцькраді та масове захворювання у дитсадку. Надзвичайні новини тижня Бійки у Луцькраді та масове захворювання у дитсадку. Надзвичайні новини тижня
05 березень, 15:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку розкопали старі сходи на березі Стиру
17 серпень, 21:09
 1
В жахливій аварії на Львівщині загинуло двоє лучан. ФОТО
Сьогодні, 14:21
 0
20-річний волинянин на Закарпатті до смерті побив чоловіка
Сьогодні, 13:41
 0
У нетверезого лучанина поцупили телефон, гроші та прикраси
Сьогодні, 13:15
 0
Рожевий ранок і лебеді: фотограф показав неймовірну красу волинського озера
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8