В жахливій аварії на Львівщині загинуло двоє лучан. ФОТО





Про це повідомляє сайт



Аварія трапилася о 18:30 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Гамаліївка Пустомитівського району. Зіткнулися три авто: Mersedes Sprinter, ЗАЗ Ланос, BMW Х.



Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, автомобіль Mersedes Sprinter під керуванням мешканця Луцька (1981 р.н.) виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем ЗАЗ Ланос під керуванням мешканця с. Березина Миколаївського району (1977 р.н.) та в подальшому – з автомобілем BMW Х5 під керуванням мешканця с. Запитів Камʼянка-Бузького району (1987 р.н.).



У результаті ДТП водій та пасажир автомобіля (мешканець Луцька 1969 р.н.) Mersedes Sprinter від отриманих травм загинули на місці події.



Водій автомобіля «ЗАЗ Ланос» госпіталізований у реанімаційне відділення ЛШМД з діагнозом: «важка поєднана травма. ЗЧМТ. Множинні садна обличчя. Забій грудної клітки. Закриті множинні переломи кісток обох нижніх кінцівок».



Причини та обставини події встановлюються.



Фото зі сторінки Ігоря Зінкевича.



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