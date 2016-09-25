Луцьк – у топі міст з високим рівнем забруднення повітря





Центральна геофізична обсерваторія дослідила стан довколишнього середовища в 39 містах України, - пише



За перше півріччя 2018-го в першій десятці найзабрудніших опинилися також Одеса, Луцьк, Кам'янське та Кривий Ріг на Дніпропетровщині, Дніпро, Київ, Миколаїв, Слов'янськ і Краматорськ на Донеччині. В повітрі цих місті присутній підвищений вміст специфічних шкідливих речовин - формальдегіду, фенолу, фтористого водню, аміаку, з основних домішок - завислих речовин, діоксиду азоту, оксиду вуглецю.



До списку увійшли міста з потужними підприємствами металургії, хімії і нафтохімії, паливно-енергетичного комплексу, а також ті, що мають значний автопарк.



На останньому місці в списку - Горішні Плавні, Полтавщина.



Серед обласних центрів найчистіше повітря в Чернівцях (36 місце з 39 міст) та Харкові ( 35 місце)



2017-го у списку з високим рівнем забруднення атмосфери перебували в порядку зниження Кам'янське, Одеса, Слов'янськ, Миколаїв, Луцьк, Київ, Кривий Ріг, Краматорськ, Лисичанськ, Запоріжжя, Рівне, Рубіжне та Ужгород.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк потрапив до трійки лідерів серед 39-ти українських міст за рівнем забруднення атмосфери.Центральна геофізична обсерваторія дослідила стан довколишнього середовища в 39 містах України, - пише Gazeta.ua За перше півріччя 2018-го в першій десятці найзабрудніших опинилися також Одеса, Луцьк, Кам'янське та Кривий Ріг на Дніпропетровщині, Дніпро, Київ, Миколаїв, Слов'янськ і Краматорськ на Донеччині. В повітрі цих місті присутній підвищений вміст специфічних шкідливих речовин - формальдегіду, фенолу, фтористого водню, аміаку, з основних домішок - завислих речовин, діоксиду азоту, оксиду вуглецю.До списку увійшли міста з потужними підприємствами металургії, хімії і нафтохімії, паливно-енергетичного комплексу, а також ті, що мають значний автопарк.На останньому місці в списку - Горішні Плавні, Полтавщина.Серед обласних центрів найчистіше повітря в Чернівцях (36 місце з 39 міст) та Харкові ( 35 місце)2017-го у списку з високим рівнем забруднення атмосфери перебували в порядку зниження Кам'янське, Одеса, Слов'янськ, Миколаїв, Луцьк, Київ, Кривий Ріг, Краматорськ, Лисичанськ, Запоріжжя, Рівне, Рубіжне та Ужгород.

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