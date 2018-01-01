Сморід і нечистоти: на луцькому проспекті тече каналізація. ФОТО
Сьогодні, 17:26
У Луцьку на проспекті Соборності поблизу РАЦСУ із канацізаційного люка витікають нечистоти.
Через прорив люка та "виплескування" стоків на поверхню у районі прориву стоїть неприємний запах, - пише інтернет-видання Волинь24.
Нечистоти, які виливаються з-під землі вже "дістались" супермаркету "Салют".
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Через прорив люка та "виплескування" стоків на поверхню у районі прориву стоїть неприємний запах, - пише інтернет-видання Волинь24.
Нечистоти, які виливаються з-під землі вже "дістались" супермаркету "Салют".
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