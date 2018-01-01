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Сморід і нечистоти: на луцькому проспекті тече каналізація. ФОТО

Сморід і нечистоти: на луцькому проспекті тече каналізація. ФОТО
У Луцьку на проспекті Соборності поблизу РАЦСУ із канацізаційного люка витікають нечистоти.

Через прорив люка та "виплескування" стоків на поверхню у районі прориву стоїть неприємний запах, - пише інтернет-видання Волинь24.

Нечистоти, які виливаються з-під землі вже "дістались" супермаркету "Салют".
Сморід і нечистоти: на луцькому проспекті тече каналізація. ФОТО
Сморід і нечистоти: на луцькому проспекті тече каналізація. ФОТО
Сморід і нечистоти: на луцькому проспекті тече каналізація. ФОТО
Сморід і нечистоти: на луцькому проспекті тече каналізація. ФОТО
Сморід і нечистоти: на луцькому проспекті тече каналізація. ФОТО
Сморід і нечистоти: на луцькому проспекті тече каналізація. ФОТО
Сморід і нечистоти: на луцькому проспекті тече каналізація. ФОТО

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Теги: каналізація, сморід, прорив
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