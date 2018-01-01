Є ким пишатися: принциповий луцький патрульний не погодився на хабар
Сьогодні, 18:10
Нетверезий мотоцикліст без водійського посвідчення тицяв луцькому патрульному хабар, однак правоохоронець вже не вперше відмовився від неправомірної вигоди.
Про це написла речниця волинських патрульних Ольга Бузулук на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
"Знаєте, ми тут всі намагаємось щось змінювати, починаємо з себе, подаємо приклади…
Не завжди це вдається, звісно.
Є десятки таких, хто дзвонить, просить, щось доказує, а потім – поліція все одно погана", - пише Бузулук. Однак питання "рішань" дуже принципове для неї та її колег.
"Наприклад, для Сергія, який вчора і сьогодні відмовився від неправомірної вигоди. Вже не вперше, до речі. Адже відмовитись – це одне. А коли порушник наполягає, кладе купюру, і немалу, і не реагує на зауваження, - тут уже зовсім інше, слідча група, кримінальна стаття і довга-довга тяганина для порушника", - пише речниця патрульних. Так, 24-річний хлопець у нетверезому стані на мотоциклі без номерів намагався дати патрульному 1000 гривень хабаря, однак поліцейськй категорично відмовився.
"І не візьме. Бо честь і гідність для нього – не пусті слова", - додає Бузулук. Адже завжди можна розповідати про поганих керівників, маленьку запртлату тощо, і водночас пробувати "рішати".
"Веду до того, що мені на моїй роботі є ким пишатись. Тому ми поки тут.
Були, є і будуть різні випадки. Різні офіцери. Різні погляди на життя.
Але честь і совість ніхто не відміняє, чи не так?
Цінуйте та поважайте тих, хто гідно служить.
Бо невідомо, як би ми вчинили на їх місці.
А от Сергіїв син татом може пишатись!!" - підсумувала очільниця прес-служби патрульних.
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Про це написла речниця волинських патрульних Ольга Бузулук на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
"Знаєте, ми тут всі намагаємось щось змінювати, починаємо з себе, подаємо приклади…
Не завжди це вдається, звісно.
Є десятки таких, хто дзвонить, просить, щось доказує, а потім – поліція все одно погана", - пише Бузулук. Однак питання "рішань" дуже принципове для неї та її колег.
"Наприклад, для Сергія, який вчора і сьогодні відмовився від неправомірної вигоди. Вже не вперше, до речі. Адже відмовитись – це одне. А коли порушник наполягає, кладе купюру, і немалу, і не реагує на зауваження, - тут уже зовсім інше, слідча група, кримінальна стаття і довга-довга тяганина для порушника", - пише речниця патрульних. Так, 24-річний хлопець у нетверезому стані на мотоциклі без номерів намагався дати патрульному 1000 гривень хабаря, однак поліцейськй категорично відмовився.
"І не візьме. Бо честь і гідність для нього – не пусті слова", - додає Бузулук. Адже завжди можна розповідати про поганих керівників, маленьку запртлату тощо, і водночас пробувати "рішати".
"Веду до того, що мені на моїй роботі є ким пишатись. Тому ми поки тут.
Були, є і будуть різні випадки. Різні офіцери. Різні погляди на життя.
Але честь і совість ніхто не відміняє, чи не так?
Цінуйте та поважайте тих, хто гідно служить.
Бо невідомо, як би ми вчинили на їх місці.
А от Сергіїв син татом може пишатись!!" - підсумувала очільниця прес-служби патрульних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Не було б камери взяв би, то не треба тут піаритися.
у нас всі такі! Мало не беремо!
молодець поліцейський. респект.... нехай бидло знає, що не всі продаються.
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