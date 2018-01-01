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Є ким пишатися: принциповий луцький патрульний не погодився на хабар

Є ким пишатися: принциповий луцький патрульний не погодився на хабар
Нетверезий мотоцикліст без водійського посвідчення тицяв луцькому патрульному хабар, однак правоохоронець вже не вперше відмовився від неправомірної вигоди.

Про це написла речниця волинських патрульних Ольга Бузулук на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Знаєте, ми тут всі намагаємось щось змінювати, починаємо з себе, подаємо приклади…
Не завжди це вдається, звісно.
Є десятки таких, хто дзвонить, просить, щось доказує, а потім – поліція все одно погана", - пише Бузулук. Однак питання "рішань" дуже принципове для неї та її колег.

"Наприклад, для Сергія, який вчора і сьогодні відмовився від неправомірної вигоди. Вже не вперше, до речі. Адже відмовитись – це одне. А коли порушник наполягає, кладе купюру, і немалу, і не реагує на зауваження, - тут уже зовсім інше, слідча група, кримінальна стаття і довга-довга тяганина для порушника", - пише речниця патрульних. Так, 24-річний хлопець у нетверезому стані на мотоциклі без номерів намагався дати патрульному 1000 гривень хабаря, однак поліцейськй категорично відмовився.

"І не візьме. Бо честь і гідність для нього – не пусті слова", - додає Бузулук. Адже завжди можна розповідати про поганих керівників, маленьку запртлату тощо, і водночас пробувати "рішати".

"Веду до того, що мені на моїй роботі є ким пишатись. Тому ми поки тут.
Були, є і будуть різні випадки. Різні офіцери. Різні погляди на життя.
Але честь і совість ніхто не відміняє, чи не так?
Цінуйте та поважайте тих, хто гідно служить.
Бо невідомо, як би ми вчинили на їх місці.
А от Сергіїв син татом може пишатись!!" - підсумувала очільниця прес-служби патрульних.

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Теги: хабар, порушення
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Коментарі 3
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Не було б камери взяв би, то не треба тут піаритися.
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у нас всі такі! Мало не беремо!
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молодець поліцейський. респект.... нехай бидло знає, що не всі продаються.
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