Шацьк долучився до всеукраїнського шлюбного рекорду





Про це інформмують на сторінці Шацького районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області.



У Шацьку цього дня одружилися Володимир Федчишин та Аня Буз. В установі неабияк зраділи парі, яка вирішила поєднати свої долі цього дня, тож молодій родині бажають палкого та міцного кохання на багато років.



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