вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шацьк долучився до всеукраїнського шлюбного рекорду

Шацьк долучився до всеукраїнського шлюбного рекорду
У Шацьку пара долучилася до всеукраїнського весільного флешмобу - закохані одружилися у "магічний" день вісімок - 18.08.2018.

Про це інформмують на сторінці Шацького районного відділу ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області.

У Шацьку цього дня одружилися Володимир Федчишин та Аня Буз. В установі неабияк зраділи парі, яка вирішила поєднати свої долі цього дня, тож молодій родині бажають палкого та міцного кохання на багато років.
Шацьк долучився до всеукраїнського шлюбного рекорду
Шацьк долучився до всеукраїнського шлюбного рекорду
Шацьк долучився до всеукраїнського шлюбного рекорду
Шацьк долучився до всеукраїнського шлюбного рекорду
Шацьк долучився до всеукраїнського шлюбного рекорду
Шацьк долучився до всеукраїнського шлюбного рекорду

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: весілля, одруження, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Оголосили підозру жінці, яка утримувала дім розпусти у Луцьку
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Сході України загинув волинянин
Сьогодні, 20:20
Луцька «Волинь» обіграла «Суми»
Сьогодні, 20:14
Шацьк долучився до всеукраїнського шлюбного рекорду
Сьогодні, 19:12
Є ким пишатися: принциповий луцький патрульний не погодився на хабар
Сьогодні, 18:10
Сморід і нечистоти: на луцькому проспекті тече каналізація. ФОТО
Сьогодні, 17:26
Схожі новини
Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО Обряди, короваї і пісні: сільський голова з Волині гучно відгуляв весілля. ФОТО. ВІДЕО
13 серпень, 11:25
На Волині понад три сотні закоханих пар одружилися за добу На Волині понад три сотні закоханих пар одружилися за добу
31 липень, 15:05
Луцький шоумен зворушливо привітав дружину зі срібним весіллям Луцький шоумен зворушливо привітав дружину зі срібним весіллям
31 липень, 12:34
20 років разом: волинський депутат опублікував фото весілля 20 років разом: волинський депутат опублікував фото весілля
17 травень, 2017, 12:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку розкопали старі сходи на березі Стиру
17 серпень, 21:09
 1
На Сході України загинув волинянин
Сьогодні, 20:20
 0
Луцька «Волинь» обіграла «Суми»
Сьогодні, 20:14
 0
Шацьк долучився до всеукраїнського шлюбного рекорду
Сьогодні, 19:12
 0
Є ким пишатися: принциповий луцький патрульний не погодився на хабар
Сьогодні, 18:10
 0
Медіа
відео
1/8