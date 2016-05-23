вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцька «Волинь» обіграла «Суми»

Луцька «Волинь» обіграла «Суми»
Футбольний клуб "Волинь" обіграв спортсменів із ФК "Суми" із рахунком 3:0.

Результати матчу повідомили на сторінці департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у мережі Facebook.

Хрестоносці тричі взяли ворота суперників, натомість сумчанам жодного разу не вдалося загнати м'яча у сітку волинян.

Перший гол червоно-білих на 26 хвилині забив Денис Кожанов, другий в овертаймі першого раунду - Дмитро Козьбан, а втретє ворота на 89 хвилині вразив Ігор Карпенко.

Матч між командами Першої ліги зіграли на луцькому "Авангарді".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Суми, футбол, перемога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Оголосили підозру жінці, яка утримувала дім розпусти у Луцьку
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Сході України загинув волинянин
Сьогодні, 20:20
Луцька «Волинь» обіграла «Суми»
Сьогодні, 20:14
Шацьк долучився до всеукраїнського шлюбного рекорду
Сьогодні, 19:12
Є ким пишатися: принциповий луцький патрульний не погодився на хабар
Сьогодні, 18:10
Сморід і нечистоти: на луцькому проспекті тече каналізація. ФОТО
Сьогодні, 17:26
Схожі новини
Наставника луцької «Волині» визнали найкращим тренером 3-го туру Першої ліги Наставника луцької «Волині» визнали найкращим тренером 3-го туру Першої ліги
08 серпень, 13:48
«Волинь» перемогла «Металіст» «Волинь» перемогла «Металіст»
28 липень, 23:00
Луцькі юніори «Волині» перемогли «Чорноморець». ВІДЕО Луцькі юніори «Волині» перемогли «Чорноморець». ВІДЕО
23 травень, 2016, 16:49
Фотоемоції матчу «Волинь» - МФК «Миколаїв». ФОТО Фотоемоції матчу «Волинь» - МФК «Миколаїв». ФОТО
29 жовтень, 2015, 09:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку розкопали старі сходи на березі Стиру
17 серпень, 21:09
 1
На Сході України загинув волинянин
Сьогодні, 20:20
 0
Луцька «Волинь» обіграла «Суми»
Сьогодні, 20:14
 0
Шацьк долучився до всеукраїнського шлюбного рекорду
Сьогодні, 19:12
 0
Є ким пишатися: принциповий луцький патрульний не погодився на хабар
Сьогодні, 18:10
 0
Медіа
відео
1/8