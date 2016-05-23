Луцька «Волинь» обіграла «Суми»
Сьогодні, 20:14
Футбольний клуб "Волинь" обіграв спортсменів із ФК "Суми" із рахунком 3:0.
Результати матчу повідомили на сторінці департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у мережі Facebook.
Хрестоносці тричі взяли ворота суперників, натомість сумчанам жодного разу не вдалося загнати м'яча у сітку волинян.
Перший гол червоно-білих на 26 хвилині забив Денис Кожанов, другий в овертаймі першого раунду - Дмитро Козьбан, а втретє ворота на 89 хвилині вразив Ігор Карпенко.
Матч між командами Першої ліги зіграли на луцькому "Авангарді".
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Результати матчу повідомили на сторінці департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у мережі Facebook.
Хрестоносці тричі взяли ворота суперників, натомість сумчанам жодного разу не вдалося загнати м'яча у сітку волинян.
Перший гол червоно-білих на 26 хвилині забив Денис Кожанов, другий в овертаймі першого раунду - Дмитро Козьбан, а втретє ворота на 89 хвилині вразив Ігор Карпенко.
Матч між командами Першої ліги зіграли на луцькому "Авангарді".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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