Луцька «Волинь» обіграла «Суми»





Результати матчу повідомили на сторінці департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у мережі Facebook.



Хрестоносці тричі взяли ворота суперників, натомість сумчанам жодного разу не вдалося загнати м'яча у сітку волинян.



Перший гол червоно-білих на 26 хвилині забив Денис Кожанов, другий в овертаймі першого раунду - Дмитро Козьбан, а втретє ворота на 89 хвилині вразив Ігор Карпенко.



Матч між командами Першої ліги зіграли на луцькому "Авангарді".

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