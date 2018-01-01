вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

19 серпня на Волині: гортаючи календар

19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження журналіст Тетяна Грішина (на фото).

Також день народження у колишнього депутата Луцької міської ради Олександра Пилиповича, протоієрея Володимира Вакіна, начальника обласного держцентру експертизи сортів рослин з державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин Волинської області Володимира Пасічника, волонтера та головного спеціаліста сектору туризму департаменту інфраструктури та туризму Волинської обласної державної адміністрації Станіслава Ольшевського.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня – Хлiбославів, Болеславів і Юлiанів та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родинах, творчого натхнення та професійних успіхів!

День пасічника - професійне свято бджолярів - в Україні почали відзначати з 1997 року. Він встановлений Указом Президента № 815/97 і святкується щорічно 19 серпня.

Цього ж дня православні християни відзначають Преображення Господнє, яке в народі називають Яблучним Спасом. У цей день, за традицією, в церквах освячують яблука та мед. Пасічники освячують вулики, перед настанням холодів, щоб бджоли добре перезимували.

У Луцьку цього дня у 1977 році відкрили пам’ятник Лесі Українці перед будівлею Волинського академічного музично-драматичного театру ім. Тараса Шевченка на Театральному майдані.

19 серпня 2009 року відкрили меморіальну дошку Народному Рухові України на Вулиці Богдана Хмельницького у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Оголосили підозру жінці, яка утримувала дім розпусти у Луцьку
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Військовий із Волині загинув від пострілу у серце
18 серпень, 23:25
Після вечірки їхали на заправку по каву: повідомили деталі аварії на Волині
18 серпень, 23:13
На Волині розшукують крадія велосипедів. ФОТО
18 серпень, 22:15
У Луцьку шукають нову родину для собаки, яку хазяї морили голодом. ВІДЕО
18 серпень, 21:44
Схожі новини
18 серпня на Волині: гортаючи календар 18 серпня на Волині: гортаючи календар
18 серпень, 00:00
17 серпня на Волині: гортаючи календар 17 серпня на Волині: гортаючи календар
17 серпень, 00:00
16 серпня на Волині: гортаючи календар 16 серпня на Волині: гортаючи календар
16 серпень, 00:00
15 серпня на Волині: гортаючи календар 15 серпня на Волині: гортаючи календар
15 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
19 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Військовий із Волині загинув від пострілу у серце
18 серпень, 23:25
 0
Після вечірки їхали на заправку по каву: повідомили деталі аварії на Волині
18 серпень, 23:13
 0
На Волині розшукують крадія велосипедів. ФОТО
18 серпень, 22:15
 0
У Луцьку шукають нову родину для собаки, яку хазяї морили голодом. ВІДЕО
18 серпень, 21:44
 0
Медіа
відео
1/8