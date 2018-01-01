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Після вечірки їхали на заправку по каву: повідомили деталі аварії на Волині

Після вечірки їхали на заправку по каву: повідомили деталі аварії на Волині
На Волині молодика, який нетверезим кермував автівкою і втрапив в ДТП, в ході якої авто злетіло в кювет, а пасажирка отримала опіки лиця, засудили умовно.

Про це йдеться у вироку Люомльського райсуду від 14 серпня, - пишуть Волинські Новини.

Автопригода трапилася близько 3 години 10 березня 2018 року на вулиці Володимирській міста Любомль. Чоловік був без посвідчення водія та напідпитку сів за кермо. Вже у суді стало відомо, що ДТП трапилася після гучної вечірки. Молодик вирішив поїхати з подругами на АЗС попити кави.

Згодом він не впорався з керуванням VOLKSWAGEN GOLF, внаслідок чого авто злетіло в кювет та перевернулося. Одна з пасажирок отримала сильні травми обличчя, інша дівчина також постраждала.

Сам обвинувачений на судовому засіданні вину визнав повністю.
Про інцидент розповіла й дівчина, яка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

«Я сама погодилась і впросила подругу поїхати з хлопцями на каву, хоча вони обидва були в стані сп’яніння. Сиділа ззаду за водієм, дивилась у свій телефон і аварію відчула, коли стали з’їжджати в кювет. Після того, як машина перекинулася, нас витягнули звідти та доправили лікарню», - інформувала дівчина.

Мама іншої постраждалої повідомила, що донька лікувалась в різних закладах, зокрема і столичних. Проте здоров’я досі не відновлене, адже постраждала потребує кількох операцій на обличчі.

Відтак, за підсумками розгляду справи, суд засудив горе-водія до 5 років позбавлення волі. Втім, враховуючи щире каяття та те, що порушення здійснене вперше, винуватцю ДТП дали умовний строк на 3 роки. Окрім того, винуватець має відшкодувати витрати на лікування потерпілих.

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Теги: аварія, ДТП, суд
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