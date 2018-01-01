На Волині розшукують крадія велосипедів. ФОТО





Зображення підозрюваного вдалося зафіксувати на камерах відеоспостереження, - пише



Його підозрюють у викраденні велосипедів. Як повідомили у поліції, лише за останній тиждень зафіксовано три таких випадки злодійства.



Тож тих, хто впізнає особу на фото, просять звертатися в поліцію за телефоном 102.



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