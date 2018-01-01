На Волині розшукують крадія велосипедів. ФОТО
Сьогодні, 22:15
Правоохоронці з Іваничівського відділення поліції просять допомогти встановити особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до крадіжки велосипедів.
Зображення підозрюваного вдалося зафіксувати на камерах відеоспостереження, - пише БУГ.
Його підозрюють у викраденні велосипедів. Як повідомили у поліції, лише за останній тиждень зафіксовано три таких випадки злодійства.
Тож тих, хто впізнає особу на фото, просять звертатися в поліцію за телефоном 102.
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Зображення підозрюваного вдалося зафіксувати на камерах відеоспостереження, - пише БУГ.
Його підозрюють у викраденні велосипедів. Як повідомили у поліції, лише за останній тиждень зафіксовано три таких випадки злодійства.
Тож тих, хто впізнає особу на фото, просять звертатися в поліцію за телефоном 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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