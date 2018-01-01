вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині розшукують крадія велосипедів. ФОТО

На Волині розшукують крадія велосипедів. ФОТО
Правоохоронці з Іваничівського відділення поліції просять допомогти встановити особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до крадіжки велосипедів.

Зображення підозрюваного вдалося зафіксувати на камерах відеоспостереження, - пише БУГ.

Його підозрюють у викраденні велосипедів. Як повідомили у поліції, лише за останній тиждень зафіксовано три таких випадки злодійства.

Тож тих, хто впізнає особу на фото, просять звертатися в поліцію за телефоном 102.
На Волині розшукують крадія велосипедів. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, велосипед
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Оголосили підозру жінці, яка утримувала дім розпусти у Луцьку
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військовий із Волині загинув від пострілу у серце
Сьогодні, 23:25
Після вечірки їхали на заправку по каву: повідомили деталі аварії на Волині
Сьогодні, 23:13
На Волині розшукують крадія велосипедів. ФОТО
Сьогодні, 22:15
У Луцьку шукають нову родину для собаки, яку хазяї морили голодом. ВІДЕО
Сьогодні, 21:44
На Сході України загинув волинянин
Сьогодні, 20:20
Схожі новини
У селі на Волині чоловік викрав два велосипеди У селі на Волині чоловік викрав два велосипеди
20 липень, 10:42
У Польщі затримали українців, які робили «бізнес» на крадених велосипедах У Польщі затримали українців, які робили «бізнес» на крадених велосипедах
16 липень, 12:25
Волинянин викрав велосипед у односельчанина Волинянин викрав велосипед у односельчанина
09 липень, 12:48
Поліцейські спіймали лучанина, який поцупив велосипед Поліцейські спіймали лучанина, який поцупив велосипед
29 червень, 11:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку розкопали старі сходи на березі Стиру
17 серпень, 21:09
 1
Військовий із Волині загинув від пострілу у серце
Сьогодні, 23:25
 0
Після вечірки їхали на заправку по каву: повідомили деталі аварії на Волині
Сьогодні, 23:13
 0
На Волині розшукують крадія велосипедів. ФОТО
Сьогодні, 22:15
 0
У Луцьку шукають нову родину для собаки, яку хазяї морили голодом. ВІДЕО
Сьогодні, 21:44
 0
Медіа
відео
1/8