Військовий із Волині загинув від пострілу у серце
Сьогодні, 23:25
Волинянин, старший солдат 14-ої окремої механізованої бригади Василь Крищук загинув від пострілу в серце - ворожа куля пройшла під бронежилетом.
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив заступник голови Волиньради Олександр Пирожик.
Посадовець пише, що Крищук також був свободівцем та переконаним націоналістом.
"Наш побратим загинув під час бою на блок-посту з ворожою російською ДРГ, яка відкрила вогонь зненацька. В тому бою - троє поранених наших захисників, один - тяжко. Наш побратим загинув від ворожої кулі в серце, яка увійшла збоку від броніка", - йдеться у дописі.
Волинянин загинув у бою поблизу міста Золоте, що у Попаснянському районі Луганської області.
Нагадаємо, Василь Крищук загинув на Сході сьогодні, 18 серпня.
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Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив заступник голови Волиньради Олександр Пирожик.
Посадовець пише, що Крищук також був свободівцем та переконаним націоналістом.
"Наш побратим загинув під час бою на блок-посту з ворожою російською ДРГ, яка відкрила вогонь зненацька. В тому бою - троє поранених наших захисників, один - тяжко. Наш побратим загинув від ворожої кулі в серце, яка увійшла збоку від броніка", - йдеться у дописі.
Волинянин загинув у бою поблизу міста Золоте, що у Попаснянському районі Луганської області.
Нагадаємо, Василь Крищук загинув на Сході сьогодні, 18 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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