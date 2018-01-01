Військовий із Волині загинув від пострілу у серце

Волинянин, старший солдат 14-ої окремої механізованої бригадизагинув від пострілу в серце - ворожа куля пройшла під бронежилетом.Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив заступник голови ВолиньрадиПосадовець пише, що Крищук також був свободівцем та переконаним націоналістом."Наш побратим загинув під час бою на блок-посту з ворожою російською ДРГ, яка відкрила вогонь зненацька. В тому бою - троє поранених наших захисників, один - тяжко. Наш побратим загинув від ворожої кулі в серце, яка увійшла збоку від броніка", - йдеться у дописі.Волинянин загинув у бою поблизу міста Золоте, що у Попаснянському районі Луганської області.Нагадаємо,на Сході сьогодні, 18 серпня.