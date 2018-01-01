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Військовий із Волині загинув від пострілу у серце

Військовий із Волині загинув від пострілу у серце
Волинянин, старший солдат 14-ої окремої механізованої бригади Василь Крищук загинув від пострілу в серце - ворожа куля пройшла під бронежилетом.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив заступник голови Волиньради Олександр Пирожик.

Посадовець пише, що Крищук також був свободівцем та переконаним націоналістом.

"Наш побратим загинув під час бою на блок-посту з ворожою російською ДРГ, яка відкрила вогонь зненацька. В тому бою - троє поранених наших захисників, один - тяжко. Наш побратим загинув від ворожої кулі в серце, яка увійшла збоку від броніка", - йдеться у дописі.

Волинянин загинув у бою поблизу міста Золоте, що у Попаснянському районі Луганської області.

Нагадаємо, Василь Крищук загинув на Сході сьогодні, 18 серпня.

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Теги: Василь Крищук, 14 ОМБР, смерть
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Коментарі 1
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Посадовець пише, що Крищук також був свободівцем та переконаним націоналістом.
Так це ж дуже добре
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