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У Луцьку - найнижчі показники смертності в області

У Луцьку - найнижчі показники смертності в області
У Луцьку порівняно із даними минулого року зменшилася кількість населення, а також рівень народжуваності, однак і рівень смертності в обласному центрі – найнижчий на Волині.

Про це інформував директор департаменту економічної політики Олександр Озінович під час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, - пишуть Волинські Новини.

«За даними Головного управління статистики у Волинській області на переш півріччя 2018 року чисельність населення міста складала 216,5 тис. осіб, що на 256 осіб менше, ніж рік тому. Зменшився і рівень народжуваності - 9,7 живонароджених у розрахунку на тисячу населення. Рівень смертності – 10 померлих на тисячу населення. Втім, це є найнижчим показником в області», - доповів посадовець.

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Теги: смертність, народжуваність, демографічний стан
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