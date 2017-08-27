У Луцьку - найнижчі показники смертності в області

У Луцьку порівняно із даними минулого року зменшилася кількість населення, а також рівень народжуваності, однак і рівень смертності в обласному центрі – найнижчий на Волині.Про це інформував директор департаменту економічної політикипід час засідання постійної комісії Луцької міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, - пишуть Волинські Новини.«За даними Головного управління статистики у Волинській області на переш півріччя 2018 року чисельність населення міста складала 216,5 тис. осіб, що на 256 осіб менше, ніж рік тому. Зменшився і рівень народжуваності - 9,7 живонароджених у розрахунку на тисячу населення. Рівень смертності – 10 померлих на тисячу населення. Втім, це є найнижчим показником в області», - доповів посадовець.