У Києві безхатьки викинули дитину на смітник. ФОТО
Сьогодні, 09:44
У Києві в Шевченківському районі на смітнику знайшли мертве немовля. Дитині було всього два дні.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, - пише ТСН.
Наряд поліції відпрацював виклик на районі, а потім до правоохоронців підбіг чоловік, який сповістив про дивний пакунок.
"Правоохоронці зазирнули в середину і побачили там дитину. Вони почали надавати першу допомогу і терміново викликали швидку. На жаль, лікарі лише констатували смерть", - йдеться у повідомленні.
Дитині було два дні. Пізніше стало відомо про батьків дитини, які спали поблизу смітників. Вони перебували у алкогольному сп'янінні.
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Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, - пише ТСН.
Наряд поліції відпрацював виклик на районі, а потім до правоохоронців підбіг чоловік, який сповістив про дивний пакунок.
"Правоохоронці зазирнули в середину і побачили там дитину. Вони почали надавати першу допомогу і терміново викликали швидку. На жаль, лікарі лише констатували смерть", - йдеться у повідомленні.
Дитині було два дні. Пізніше стало відомо про батьків дитини, які спали поблизу смітників. Вони перебували у алкогольному сп'янінні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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