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У Києві безхатьки викинули дитину на смітник. ФОТО

У Києві безхатьки викинули дитину на смітник. ФОТО
У Києві в Шевченківському районі на смітнику знайшли мертве немовля. Дитині було всього два дні.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, - пише ТСН.

Наряд поліції відпрацював виклик на районі, а потім до правоохоронців підбіг чоловік, який сповістив про дивний пакунок.

"Правоохоронці зазирнули в середину і побачили там дитину. Вони почали надавати першу допомогу і терміново викликали швидку. На жаль, лікарі лише констатували смерть", - йдеться у повідомленні.

Дитині було два дні. Пізніше стало відомо про батьків дитини, які спали поблизу смітників. Вони перебували у алкогольному сп'янінні.
У Києві безхатьки викинули дитину на смітник. ФОТО
У Києві безхатьки викинули дитину на смітник. ФОТО
У Києві безхатьки викинули дитину на смітник. ФОТО
У Києві безхатьки викинули дитину на смітник. ФОТО
У Києві безхатьки викинули дитину на смітник. ФОТО
У Києві безхатьки викинули дитину на смітник. ФОТО

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Теги: дитина, поліція, безхатько, Київ
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