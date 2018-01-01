У Києві безхатьки викинули дитину на смітник. ФОТО





Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, - пише



Наряд поліції відпрацював виклик на районі, а потім до правоохоронців підбіг чоловік, який сповістив про дивний пакунок.



"Правоохоронці зазирнули в середину і побачили там дитину. Вони почали надавати першу допомогу і терміново викликали швидку. На жаль, лікарі лише констатували смерть", - йдеться у повідомленні.



Дитині було два дні. Пізніше стало відомо про батьків дитини, які спали поблизу смітників. Вони перебували у алкогольному сп'янінні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в Шевченківському районі на смітнику знайшли мертве немовля. Дитині було всього два дні.Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, - пише ТСН Наряд поліції відпрацював виклик на районі, а потім до правоохоронців підбіг чоловік, який сповістив про дивний пакунок."Правоохоронці зазирнули в середину і побачили там дитину. Вони почали надавати першу допомогу і терміново викликали швидку. На жаль, лікарі лише констатували смерть", - йдеться у повідомленні.Дитині було два дні. Пізніше стало відомо про батьків дитини, які спали поблизу смітників. Вони перебували у алкогольному сп'янінні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію