Що святити та чого не можна робити на Яблучного Спаса





Кожен рік їх святкують таким чином: 14 серпня - Медовий, 19 серпня - Яблучний - і 29 серпня - Горіховий, - пише



У цей день, за біблійними переказами, Ісус показав апостолам свою божественну силу. Він повів їх на гору Фавор і там преобразився: його обличчя засяяло, а одяг став білим, як світло. Вранці у це свято вирушають до церкви й освячують яблука та інші фрукти нового врожаю.



Цими плодами прийнято пригощати жебраків, рідних і близьких людей. При цьому нарвати плоди, які потім освятять у церкві, зазвичай просили дітей: "Дитяча рука ще не согрішила, тому Ісусикові вона мила".



Вважається, що в день Другого Спаса потрібно з'їсти освячене яблуко: відкушуючи перший шматочок, загадайте бажання, яке, за повір'ям, обов'язково здійсниться. Крім того, вважається гріхом забути в цей день про душі покійних: після церкви варто сходити на цвинтар і пом'янути померлих.



Що святять у церкві: - яблука, груші та інші фрукти - символ урожаю; - хліб - символ сім'ї; - хрін; - сіль; - випічку з яблуками; - мед; - квіти і мак; - колосся пшениці.



Варто зазначити, що в "спасовий" кошик не кладуть м'ясних виробів і алкоголь. Також вважається, що освячені продукти не можна викидати.



Чого не можна робити на Яблучний Спас:

- виконувати будь-яку хатню роботу - шити, в'язати, займатися прибиранням, адже кажуть: "Хто на Спаса шиє – до кінця днів сльози ллє";

- займатися будівельними роботами;

- проганяти комах і вбивати їх;

- лаятися і сваритися;

- бажати будь-кому зла, адже воно може повернутися до вас;

- вважалося, що до Другого Спаса не можна їсти яблука: в іншому випадку, якщо в родині померла дитина, на тому світі вона у цей день залишиться без гостинця;

- їсти м'ясо і молочні продукти (Яблучний Спас святкується під час Успенського посту).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 19 серпня, відзначають свято Преображення Господнього або ж Яблучного Спаса.Кожен рік їх святкують таким чином: 14 серпня - Медовий, 19 серпня - Яблучний - і 29 серпня - Горіховий, - пише УНІАН У цей день, за біблійними переказами, Ісус показав апостолам свою божественну силу. Він повів їх на гору Фавор і там преобразився: його обличчя засяяло, а одяг став білим, як світло. Вранці у це свято вирушають до церкви й освячують яблука та інші фрукти нового врожаю.Цими плодами прийнято пригощати жебраків, рідних і близьких людей. При цьому нарвати плоди, які потім освятять у церкві, зазвичай просили дітей: "Дитяча рука ще не согрішила, тому Ісусикові вона мила".Вважається, що в день Другого Спаса потрібно з'їсти освячене яблуко: відкушуючи перший шматочок, загадайте бажання, яке, за повір'ям, обов'язково здійсниться. Крім того, вважається гріхом забути в цей день про душі покійних: після церкви варто сходити на цвинтар і пом'янути померлих.: - яблука, груші та інші фрукти - символ урожаю; - хліб - символ сім'ї; - хрін; - сіль; - випічку з яблуками; - мед; - квіти і мак; - колосся пшениці.Варто зазначити, що в "спасовий" кошик не кладуть м'ясних виробів і алкоголь. Також вважається, що освячені продукти не можна викидати.- виконувати будь-яку хатню роботу - шити, в'язати, займатися прибиранням, адже кажуть: "Хто на Спаса шиє – до кінця днів сльози ллє";- займатися будівельними роботами;- проганяти комах і вбивати їх;- лаятися і сваритися;- бажати будь-кому зла, адже воно може повернутися до вас;- вважалося, що до Другого Спаса не можна їсти яблука: в іншому випадку, якщо в родині померла дитина, на тому світі вона у цей день залишиться без гостинця;- їсти м'ясо і молочні продукти (Яблучний Спас святкується під час Успенського посту).

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