У Луцьку – фестиваль каліграфії. ФОТО





До Луцького замку з'їхалися фахівці типографії, дизайну та каліграфії з України та з-за кордону, - пише



"Простір літер" – це фестиваль для творчих людей і тих, хто цікавиться мистецтвом каліграфії. Під невимушені звуки спокійної джазової мелодії учасники фестивалю вправлялися у мистецтві красиво виводити літери або ж цілі слова. Каліграфічна тусовка в стінах замку стартувала 18 серпня і буде мати продовження 19 серпня.



Дизайнер Женя Тинна провела майстер-клас з цікавою назвою "Латиниця. Як почати проектувати шрифт, щоб не втратити голову".



Тим часом на подвір'ї замку майстри каліграфії з Польщі розвернули величезний лист паперу.



Організатор фестивалю Кирило Ткачов розповів, що на цьому листі паперу відбуватиметься каліграфічний експромт. Тобто всі охочі під звуки музики можуть долучитися і виводити там літери. У результаті разом вони створять щось спільне.



"Це зроблено для людей творчих та зацікавлених каліграфією. Але є тут й перехожі, яким просто цікаво подивитись на це дійство", – зазначив Кирило Ткачов



Він додав, що будь-хто може долучитись і спробувати свої навички в каліграфії. Навіть серед ліворуких людей є каліграфи. Хоча їм ця справа важче вдається, аніж правшам.



Також Кирило Ткачов зазначив, що сьогодні майстер-клас давав шрифтовий дизайнер Рікардо де Франческі з дизайнерської студії Dalton Maag. Саме вони розробили ексклюзивні шрифти для відомих брендів Netflix, AirBnB та Олімпіади в Ріо.



Фестиваль в денну пору встигло відвідати близько ста людей. Наступного дня очікують, що прийде більше відвідувачів. До того ж організатори обіцяють, що буде цікаво.



Наступного дня фестивалю креативний директор Banda Agency Павло Вржещ розповість про розробку брендів "Євробачення", Ukraine NOW, Comfy , а також "брендинг з характером".



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