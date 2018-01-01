Діджеї з Луцька виступатимуть на фестивалі «Західфест»
Сьогодні, 10:54
Луцький гурт Whatafunk дасть концерт на фестивалі «ZAHIDFEST».
Про це повідомили на сторінці фестивалю у Facebook.
«Whatafunk на Інді сцені фестивалю Захід на День Незалежності, 24 серпня», - пишуть організатори.
«Команда діджеїв з Луцька. Замішуємо хіп-хоп, фанк, брейкбіт і все різноманіття ямайського співу та басу. Доповнюємо виступи скретчем, перкусією та процесорами ефектів.
Учасники фестивалів «Файне Місто», «Республіка» та душевних вечірок по всій Україні, від Харкова до Ужгорода. Гості радіостанцій Psychoradio (США-Німеччина), Raggajungle.biz (Німеччина), Аристократи ФМ (Україна)», - розповідають про себе хлопці з гурту Whatafunk.
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Про це повідомили на сторінці фестивалю у Facebook.
«Whatafunk на Інді сцені фестивалю Захід на День Незалежності, 24 серпня», - пишуть організатори.
«Команда діджеїв з Луцька. Замішуємо хіп-хоп, фанк, брейкбіт і все різноманіття ямайського співу та басу. Доповнюємо виступи скретчем, перкусією та процесорами ефектів.
Учасники фестивалів «Файне Місто», «Республіка» та душевних вечірок по всій Україні, від Харкова до Ужгорода. Гості радіостанцій Psychoradio (США-Німеччина), Raggajungle.biz (Німеччина), Аристократи ФМ (Україна)», - розповідають про себе хлопці з гурту Whatafunk.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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