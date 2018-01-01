вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Діджеї з Луцька виступатимуть на фестивалі «Західфест»

Діджеї з Луцька виступатимуть на фестивалі «Західфест»
Луцький гурт Whatafunk дасть концерт на фестивалі «ZAHIDFEST».

Про це повідомили на сторінці фестивалю у Facebook.

«Whatafunk на Інді сцені фестивалю Захід на День Незалежності, 24 серпня», - пишуть організатори.

«Команда діджеїв з Луцька. Замішуємо хіп-хоп, фанк, брейкбіт і все різноманіття ямайського співу та басу. Доповнюємо виступи скретчем, перкусією та процесорами ефектів.

Учасники фестивалів «Файне Місто», «Республіка» та душевних вечірок по всій Україні, від Харкова до Ужгорода. Гості радіостанцій Psychoradio (США-Німеччина), Raggajungle.biz (Німеччина), Аристократи ФМ (Україна)», - розповідають про себе хлопці з гурту Whatafunk.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фестиваль, Луцьк, Whatafunk, гурт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Атмосферно і затишно: у Луцьку співали в пам'ять про Скрябіна. ФОТО
Оголосили підозру жінці, яка утримувала дім розпусти у Луцьку
Бордель у центрі Луцька: хто надавав інтимні послуги і за скільки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку – фестиваль каліграфії. ФОТО
Сьогодні, 12:00
У «Волині» – вражаюча серія перемог
Сьогодні, 11:21
Діджеї з Луцька виступатимуть на фестивалі «Західфест»
Сьогодні, 10:54
Що святити та чого не можна робити на Яблучного Спаса
Сьогодні, 10:13
У Києві безхатьки викинули дитину на смітник. ФОТО
Сьогодні, 09:44
Схожі новини
Лідер «O.Torvald» поділився враженнями від «Бандерштату» Лідер «O.Torvald» поділився враженнями від «Бандерштату»
03 серпень, 18:50
На «Бандерштаті» виступить новоутворений луцький гурт На «Бандерштаті» виступить новоутворений луцький гурт
30 червень, 19:41
У Луцьку – фестиваль каліграфії. ФОТО У Луцьку – фестиваль каліграфії. ФОТО
Сьогодні, 12:00
На джазовому фестивалі у Луцьку виступить Roman Bardun Trio На джазовому фестивалі у Луцьку виступить Roman Bardun Trio
13 серпень, 18:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – фестиваль каліграфії. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
У «Волині» – вражаюча серія перемог
Сьогодні, 11:21
 0
Діджеї з Луцька виступатимуть на фестивалі «Західфест»
Сьогодні, 10:54
 0
Що святити та чого не можна робити на Яблучного Спаса
Сьогодні, 10:13
 0
У Києві безхатьки викинули дитину на смітник. ФОТО
Сьогодні, 09:44
 0
Медіа
відео
1/8