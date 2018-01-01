На Волині чоловік впав на 8-річну дівчинку та травмував її
Сьогодні, 12:34
У потязі сполученням «Ківерці-Стоянів» чоловік впав на 8-річну дитину. У дівчинки – забій лобної і скроневої ділянок голови.
Про це пише Волинь-Нова.
28-річна мати, жителька Ківерців, звернулася до правоохоронців із проханням знайти і притягнути до адміністративної відповідальності чоловіка.
Восьмирічна Евеліна сиділа у візочку, коли на неї несподівано навалилося тіло чолов’яги. Доки маленька оговтувалася у маминих обіймах, її кривдник устиг вийти з вагону «по-англійськи»: без слів.
Дівчинці, якій він спричинив забій лобної і скроневої ділянок голови, надавали медичну допомогу працівники Горохівської центральної районної лікарні.
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Про це пише Волинь-Нова.
28-річна мати, жителька Ківерців, звернулася до правоохоронців із проханням знайти і притягнути до адміністративної відповідальності чоловіка.
Восьмирічна Евеліна сиділа у візочку, коли на неї несподівано навалилося тіло чолов’яги. Доки маленька оговтувалася у маминих обіймах, її кривдник устиг вийти з вагону «по-англійськи»: без слів.
Дівчинці, якій він спричинив забій лобної і скроневої ділянок голови, надавали медичну допомогу працівники Горохівської центральної районної лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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