На Волині чоловік впав на 8-річну дівчинку та травмував її





Про це пише



28-річна мати, жителька Ківерців, звернулася до правоохоронців із проханням знайти і притягнути до адміністративної відповідальності чоловіка.



Восьмирічна Евеліна сиділа у візочку, коли на неї несподівано навалилося тіло чолов’яги. Доки маленька оговтувалася у маминих обіймах, її кривдник устиг вийти з вагону «по-англійськи»: без слів.



Дівчинці, якій він спричинив забій лобної і скроневої ділянок голови, надавали медичну допомогу працівники Горохівської центральної районної лікарні.

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