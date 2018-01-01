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На Волині чоловік впав на 8-річну дівчинку та травмував її

На Волині чоловік впав на 8-річну дівчинку та травмував її
У потязі сполученням «Ківерці-Стоянів» чоловік впав на 8-річну дитину. У дівчинки – забій лобної і скроневої ділянок голови.

Про це пише Волинь-Нова.

28-річна мати, жителька Ківерців, звернулася до правоохоронців із проханням знайти і притягнути до адміністративної відповідальності чоловіка.

Восьмирічна Евеліна сиділа у візочку, коли на неї несподівано навалилося тіло чолов’яги. Доки маленька оговтувалася у маминих обіймах, її кривдник устиг вийти з вагону «по-англійськи»: без слів.

Дівчинці, якій він спричинив забій лобної і скроневої ділянок голови, надавали медичну допомогу працівники Горохівської центральної районної лікарні.

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Теги: травма, лікарня, потяг, Волинь, інцидент
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